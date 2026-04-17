La région Hauts‐de‐France laisse filer sa dette

Le conseil régional présidé par Xavier Bertrand a adopté un budget 2026 sur la base d’une dette de près de 4 milliards d’euros qui devrait encore augmenter au cours de l’année. Dans un contexte rendu difficile par la contrainte budgétaire de l’État, il fait le choix de privilégier le maintien de son programme d’investissement et de ses politiques sectorielles prioritaires.

Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France, lors du vote du budget 2026, le 9 avril 2026. Capture d'écran

La dette de la France n’est pas la seule à avoir atteint la cote d’alerte. Celle de la région Hauts‐de‐France aussi. En 2026, sa capacité de désendettement – autrement dit, le nombre d’années qu’il lui faudrait pour rembourser sa dette si elle y consacrait toute l’épargne brute dégagée sur un exercice – s’élève à 11,6 ans, selon le budget primitif 2026 adopté le 9 avril dernier. 

Ce critère a beau être théorique, il a l’avantage de permettre les comparaisons. Or les Hauts‐de‐France affichent le délai de désendettement le plus élevé de toutes les régions françaises. C’était déjà vrai en 2024 où il atteignait 12,9 ans contre 6,3 ans en moyenne dans le pays, comme on peut le voir sur la carte ci‐dessous réalisée avec les données de direction générale des collectivités locales. Et sans une rentrée d’argent inespérée, il aurait dû flamber à 15 ans, prévoyait encore le rapport d’orientation budgétaire présenté il y a moins de trois mois.

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Yves Adaken

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