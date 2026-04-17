La région Hauts‐de‐France laisse filer sa dette

La dette de la France n’est pas la seule à avoir atteint la cote d’alerte. Celle de la région Hauts‐de‐France aussi. En 2026, sa capacité de désendettement – autrement dit, le nombre d’années qu’il lui faudrait pour rembourser sa dette si elle y consacrait toute l’épargne brute dégagée sur un exercice – s’élève à 11,6 ans, selon le budget primitif 2026 adopté le 9 avril dernier.

Ce critère a beau être théorique, il a l’avantage de permettre les comparaisons. Or les Hauts‐de‐France affichent le délai de désendettement le plus élevé de toutes les régions françaises. C’était déjà vrai en 2024 où il atteignait 12,9 ans contre 6,3 ans en moyenne dans le pays, comme on peut le voir sur la carte ci‐dessous réalisée avec les données de direction générale des collectivités locales. Et sans une rentrée d’argent inespérée, il aurait dû flamber à 15 ans, prévoyait encore le rapport d’orientation budgétaire présenté il y a moins de trois mois.

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