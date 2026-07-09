La situation financière de Wattrelos est‐elle « prometteuse » ou « inquiétante » ?

La chambre régionale des comptes des Hauts-de-France a une nouvelle fois appelé cette commune pauvre de la métropole lilloise à mettre en place un sévère plan d’économies face au fort endettement de la ville. Le maire (divers gauche), Dominique Baert, s’y refuse. Il oppose une vision politique et sociale à l’approche comptable factuelle du gendarme local des finances publiques.

Le maire de Wattrelos, Dominique Baert, lors du conseil municipal du 30 juin 2026 où il a répondu aux critiques sur sa gestion de la Chambre régionale des comptes. Capture d'écran Youtube

« La situation financière de la ville ne peut qu’être qualifiée de prometteuse. » En présentant le 30 juin en conseil municipal le compte financier unique (CFU), établissant les chiffres définitifs de la gestion de la commune en 2025, le maire (divers gauche) de Wattrelos, Dominique Baert, s’est montré d’un optimisme quelque peu étonnant. Durant la même séance, il a en effet été amené à répondre à un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) des Hauts‐de‐France qui porte, elle, un regard extrêmement critique sur cette gestion. Elle avait déjà alerté sur les finances de la commune dans de précédents rapports en 2012 et 2018.

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Yves Adaken

1 / ?