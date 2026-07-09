« La situation financière de la ville ne peut qu’être qualifiée de prometteuse. » En présentant le 30 juin en conseil municipal le compte financier unique (CFU), établissant les chiffres définitifs de la gestion de la commune en 2025, le maire (divers gauche) de Wattrelos, Dominique Baert, s’est montré d’un optimisme quelque peu étonnant. Durant la même séance, il a en effet été amené à répondre à un rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) des Hauts‐de‐France qui porte, elle, un regard extrêmement critique sur cette gestion. Elle avait déjà alerté sur les finances de la commune dans de précédents rapports en 2012 et 2018.