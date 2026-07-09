Lycée Averroès : Pour un vice de procédure, la justice annule le jugement rétablissant le contrat d’association avec l’État

Dans une décision de pure forme, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce 8 juillet, un jugement d’avril 2025 rétablissant le contrat d’association du lycée musulman avec l’État. Toujours accusé de « proximité avec les Frères musulmans », l’établissement annonce déposer un recours en référé.

La cour administrative d'appel de Douai a donné sa décision ce 8 juillet. De droite à gauche : Eric Dufour, chef d'établissement, Makhlouf Mamèche, directeur financier, et le député insoumis Aurélien Lecocq Photo : Matthieu Slisse : Mediacités

C’est une décision en forme de retour à la case départ. Dans un arrêt rendu ce 8 juillet, la cour administrative d’appel de Douai a jugé irrecevable la requête introduite par le lycée privé musulman Averroès en première instance.

Alors que l’établissement privé musulman avait obtenu, en avril 2025, le rétablissement de son contrat d’association, le voici à nouveau rompu. La cour considère en effet qu’avant de saisir la justice, Averroès aurait d’abord dû opérer un recours administratif auprès du préfet.

Par communiqué, le lycée installé à Lille depuis 2008 juge « regrettable » cette décision de pure forme « en ce qu’elle n’a pas permis de trancher définitivement le contentieux déjà remporté par le lycée devant le tribunal administratif de Lille  ». Et d’annoncer saisir le préfet afin qu’il procède à un réexamen de sa décision de résiliation du contrat. « Dans l’attente de sa décision, un référé suspension est en cours de dépôt afin de maintenir les effets du contrat d’association et pouvoir préparer une rentrée de septembre 2026 sans rupture », annonce l’établissement.
Grandes incertitudes sur la rentrée 2026
Comme le décrit dans un post Facebook Makhlouf Mamèche, le directeur financier, « cette décision intervient au pire moment, en pleine période de vacances, alors que les préparatifs de la prochaine rentrée étaient déjà largement engagés. Elle plonge de nombreuses familles dans l’inquiétude, laisse des enseignants …

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Matthieu Slisse

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