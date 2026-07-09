David Guiraud a perdu patience. Après un début de mandat prudent au cours duquel il a « joué le jeu institutionnel », le maire insoumis de Roubaix n’est pas parvenu à se faire une place dans la gouvernance métropolitaine.
Piscine annulée, tram remis en cause… À la MEL, David Guiraud déterminé à utiliser son « pouvoir de nuisance »
Maire de Roubaix, deuxième commune de la métropole lilloise, l’insoumis a été mis à l'écart de la gouvernance métropolitaine. Fustigeant une « invisibilisation politique » de sa commune, il assure être « prêt au conflit » et à bloquer des grands projets intercommunaux.