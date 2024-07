Une extrême droite toujours plus menaçante, et les autres enseignements du premier tour des législatives dans le Rhône

Dans le Rhône, le camp présidentiel sort indiscutablement grand perdant de ce premier tour des élections législatives anticipées. Alors qu’en 2017, les macronistes avaient réalisé un quasi grand chelem en conquérant 12 des 14 circonscriptions du département, sept ans plus tard, ils ne sont plus que deux à arriver en tête dans la première phase du scrutin : Thomas Gassilloud dans la 10e circonscription (Monts du Lyonnais), avec à peine plus de 1000 voix d’écart face à son adversaire RN, et Blandine Brocard dans la 5e circonscription (Caluire‐et‐Cuire, Val de Saône), avec 32,23% des voix.

Ailleurs, les législatives ont viré à la bérézina pour la majorité présidentielle. Ses deux figures lyonnaises – Anne Brugnera, dans la 4e circonscription, et Thomas Rudigoz, dans la 1ère circonscription – sont sèchement distancées par les candidates du Nouveau Front populaire. L’image de « berceau de la Macronie » de la troisième ville de France appartient définitivement au passé.

https://www.mediacites.fr/decryptage/lyon/2022/04/05/lyon-berceau-perdu-du-macronisme/

Loin derrière, c’est aussi le sort de l’ex-LR Alexandre Vincendet, investi par le parti Horizons, devancé par Abdelkader Lahmar, pour La France insoumise (27 % contre 46 %), dans la 7e circonscription (Vaulx‐en‐Velin, Rillieux‐la‐Pape, Bron). Dans la 13e circonscription (l’Est lyonnais), la sortante Sarah Tanzilli (Renaissance) n’arrive que troisième derrière le RN et …