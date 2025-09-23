Le gros cadeau de la ville de Lyon au LOU Rugby dans l’œil des magistrats financiers

C’est l’histoire d’un cadeau à 56 millions d’euros accordé par la ville de Lyon au LOU Rugby, propriété du groupe GL Events d’Olivier Ginon. Dans un rapport très sévère, qui sera présenté ce jeudi 25 septembre au conseil municipal de Lyon, la Chambre régionale des comptes (CRC) revient sur le développement et la gestion du club de rugby professionnel lyonnais ces dernières années.

Les magistrats financiers décortiquent en particulier le dossier des « Jardins du LOU », une vaste et lucrative opération immobilière menée par le club après son déménagement au stade de Gerland en 2017. Mediacités vous livre en avant‐première les enseignements de