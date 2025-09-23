Le gros cadeau de la ville de Lyon au LOU Rugby dans l’œil des magistrats financiers

Dans un rapport qui sera rendu public ce jeudi et que Mediacités a consulté, la Chambre régionale des comptes revient sur le bail passé entre le club et la collectivité, sous Gérard Collomb, pour le stade de Gerland. Et pointent le manque de transparence de ce contrat, très favorable au groupe GL Events d'Olivier Ginon.

1280px-Matmut_stadium_de_gerland
Le stade de Gerland. / © Photo : creative commons Cessna69.

C’est l’histoire d’un cadeau à 56 millions d’euros accordé par la ville de Lyon au LOU Rugby, propriété du groupe GL Events d’Olivier Ginon. Dans un rapport très sévère, qui sera présenté ce jeudi 25 septembre au conseil municipal de Lyon, la Chambre régionale des comptes (CRC) revient sur le développement et la gestion du club de rugby professionnel lyonnais ces dernières années.

Les magistrats financiers décortiquent en particulier le dossier des « Jardins du LOU », une vaste et lucrative opération immobilière menée par le club après son déménagement au stade de Gerland en 2017. Mediacités vous livre en avant‐première les enseignements de

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 4 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse