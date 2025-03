Loge rugby VIP, publicité et chocolats… A l’université Lyon‑1, les dépenses de la présidence Fleury

Révolution de palais à La Doua. Le 20 mars prochain, le virologue Bruno Lina – que le grand public a découvert pendant la crise du Covid [lire l’encadré en fin d’article] – succédera à Frédéric Fleury, resté pendant deux mandats (2016–2024) à la tête de l’université Claude Bernard Lyon‑1 (UCBL), l’une des plus grandes de France avec plus de 47 000 étudiants, principalement en sciences ou médecine. Hors du landerneau de l’enseignement supérieur, le changement reste discret et peu commenté alors qu’il s’agit de présider à la destinée d’un mastodonte de 521 millions d’euros, son budget en 2024, et de près de 5000 agents. Une taille deux fois supérieure à celle de la commune de Villeurbanne, où se trouve son campus principal.

Les huit ans de l’ère Frédéric Fleury ont été marqués par de fortes crispations. Des tensions causées en premier lieu par