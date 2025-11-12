Dans un rapport consulté par Mediacités et qui sera présenté au prochain conseil métropolitain, on apprend que l’exploitation du complexe de la Cité internationale sera plus lucrative que prévue. Alors même que le Grand Lyon avait consenti un sérieux coup de pouce financier, pendant la crise sanitaire, à son délégataire GL Events.

La crise ? Quelle crise ? Mediacités s’est procuré l’intégralité du rapport annuel produit par GL Events pour l’exploitation du Centre des congrès de Lyon, ainsi que l’avis de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) sur le marché public qui concerne cet équipement de la Cité internationale. Ces deux documents seront présentés lors du prochain conseil métropolitain du Grand Lyon, les lundi 17 et mardi 18 novembre. Chiffre d’affaires 2024 de 25,4 millions d’euros, résultat après impôt d’1,8 million d’euros… Ils Nous vous offrons l’accès à cet article Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Envie de lire la suite ? Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation. Je m’abonne

En savoir plus Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Résiliation facile à tout moment Mediacités offre l’accès à cet article aux lecteurs de News2Com Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours !

Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.

Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)

Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité Déjà abonné ? Je me connecte