Lyon : le chiffrage flou et incomplet du programme de Jean‐Michel Aulas

Après avoir distillé des annonces fracassantes pendant des mois, l’ancien président de l’Olympique lyonnais, candidat de la droite à la mairie de Lyon, a présenté un programme qui manque souvent de précision... et oublie plusieurs de ses mesures phares.

Jean-Michel Aulas, lors de la présentation de son programme, le 20 février 2026. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

La tempête politico‐médiatique suscitée par la mort de Quentin Deranque – et la proposition de Jean‐Michel Aulas d’afficher le portrait du militant identitaire sur l’hôtel de ville – a relégué le sujet au second plan. Ce vendredi 20 février, le candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon avait pourtant convoqué la presse (enfin, une partie – lire l’encadré « En Coulisses ») pour présenter son programme chiffré, à trois semaines du premier tour de l’élection municipale.

Au terme de près d’un an de pré‐campagne et d’annonces fracassantes distillées au fil des mois, après une série d’ateliers qui auraient réuni un millier de personnes, selon les équipes de « Cœur lyonnais », Jean‐Michel Aulas a donc rendu sa copie. L’ambition « simple et précise », selon les mots du candidat : « Remettre Lyon à sa juste place. » L’homme d’affaires vise « le Top 10 » des villes européennes, sans préciser à quel classement ou à quels critères il se réfère… Avant de décliner un triptyque : « 1/ Protéger, 2/ Simplifier, 3/ Faire rayonner. »

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Mathieu Périsse et Nicolas Barriquand

1 / ?