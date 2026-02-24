Lyon : le chiffrage flou et incomplet du programme de Jean‐Michel Aulas

La tempête politico‐médiatique suscitée par la mort de Quentin Deranque – et la proposition de Jean‐Michel Aulas d’afficher le portrait du militant identitaire sur l’hôtel de ville – a relégué le sujet au second plan. Ce vendredi 20 février, le candidat de la droite et des macronistes à la mairie de Lyon avait pourtant convoqué la presse (enfin, une partie – lire l’encadré « En Coulisses ») pour présenter son programme chiffré, à trois semaines du premier tour de l’élection municipale.

Au terme de près d’un an de pré‐campagne et d’annonces fracassantes distillées au fil des mois, après une série d’ateliers qui auraient réuni un millier de personnes, selon les équipes de « Cœur lyonnais », Jean‐Michel Aulas a donc rendu sa copie. L’ambition « simple et précise », selon les mots du candidat : « Remettre Lyon à sa juste place. » L’homme d’affaires vise « le Top 10 » des villes européennes, sans préciser à quel classement ou à quels critères il se réfère… Avant de décliner un triptyque : « 1/ Protéger, 2/ Simplifier, 3/ Faire rayonner. »