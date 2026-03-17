Echec des négociations entre écologistes et LFI : la bascule à droite du Grand Lyon se rapproche

Contrairement à Lyon, LFI et les écologistes n'ont pas réussi à s'entendre sur une fusion des listes à la Métropole. Coincés entre les réticences de leurs alliés socialistes et communistes de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux, et le « tout ou rien » des insoumis, les troupes de Bruno Bernard hypothèquent leur chances de conserver le Grand Lyon, face à une droite en position de force.

L'écologiste Bruno Bernard, actuel président de la métropole de Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

« On aura tout essayé ». Dès mardi midi, Jean‐Charles Kohlhaas, vice‐président écologiste sortant de la Métropole, ne faisait plus semblant d’y croire. Distancés au premier tour par la droite de Véronique Sarselli (Les Républicains), alliée à Jean‐Michel Aulas, dans la course au Grand Lyon, les écologistes et leurs partenaires de gauche n’ont pas réussi à s’entendre avec les représentants de La France insoumise pour tenter d’inverser la vapeur. Les listes LFI se maintiendront au second tour, notamment dans deux circonscriptions clefs pour ce scrutin qui se joue secteur par secteur [lire l’encadré plus bas], avec un risque important de les voir basculer à droite. Et avec eux, l’ensemble de la métropole de Lyon.

Les négociations entamées dès dimanche soir ont achoppé sur

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Publié le

Temps de lecture : 7 minutes

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Par Mathieu Périsse

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