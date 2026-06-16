« Détournement de fonds publics », « prise illégale d’intérêts », « usurpation de fonction », « concussion »… A la mairie de Saint‐Fons, depuis la victoire en mars dernier de l’insoumis Hadi Mebarki, tout le bréviaire de la corruption est convoqué. Le nouveau maire n’a de cesse de dézinguer son prédécesseur Christian Duchêne (divers gauche), remettant en cause son honnêteté, plaintes à l’appui – il en a déposé deux au cours du mois de mai à la suite « de graves irrégularités », selon lui, relevées notamment par la Chambre régionale des comptes [lire plus bas]. Il fut pourtant son quatrième adjoint délégué « aux mobilités, au dynamisme économique et au renouveau commercial », entre 2020 et… 2026

« Instrumentalisation grossière », s’offusque-t-on dans l’entourage de l’ancien directeur d’école à la retraite. Maire pendant six ans de cette commune de 20 000 habitants au sud‐est de Lyon, Christian Duchêne s’indigne d’un « harcèlement qui vise à me salir par tous les moyens, motivé par la perspective de la probable annulation du récent scrutin municipal ». « Quelque part, c’est plutôt flatteur car je suis désigné comme