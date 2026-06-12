L’ex‐responsable de la campagne de Jean‐Michel Aulas accusé de viol par soumission chimique : « La honte »

Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité lyonnaise. Cette fois-ci, elle revient sur l'affaire Roman Abreu, du nom du collaborateur de l'ex-candidat à la mairie de Lyon qui fait l'objet d'une enquête judiciaire pour « viol aggravé », et sa gestion par le mouvement « Cœur lyonnais ».

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Ce mercredi 10 juin, BFM Lyon et Le Progrès ont révélé l’existence d’une plainte déposée, il y a quelques semaines, par une ancienne militante de « Cœur lyonnais », le mouvement de Jean‐Michel Aulas, contre Roman Abreu. Cette femme d’une vingtaine d’années, élue en mars dernier conseillère d’arrondissement à Lyon (son identité n’a pas été rendue publique), accuse celui qui fut le chef d’orchestre de la campagne municipale de l’homme d’affaires de l’avoir violée par soumission chimique. Un procédé qui fait écho à l’affaire Pélicot à laquelle notre dessinatrice Twister fait référence. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour « viol aggravé » à l’encontre de l’ex‐collaborateur.

Alors que les faits se seraient déroulés le 8 janvier, en marge d’une cérémonie officielle, Jean‐Michel Aulas et quelques proches de son équipe ont été informés des accusations formulées par la militante le 13 février. Pour autant, Roman Abreu a continué de piloter la campagne du candidat, devenu depuis 1er vice‐président de la métropole de Lyon. Si ce dernier défend avoir veillé à tenir son « spin doctor » à l’écart de sa victime présumée, le communicant était bien présent et actif dans le dispositif de « Cœur lyonnais », jusqu’au soir du second tour, le 22 mars.

Présidente de la Métropole, Véronique Sarselli a demandé à Jean‐Michel Aulas, ce jeudi 11 juin, de se « mettre en retrait » de ses fonctions au Grand Lyon, ainsi qu’à deux autres de ses vice‐présidents (Laure Cédat et Emmanuel Imberton). Fin de non‐recevoir : « Nous ne sommes ni mis en cause, ni impliqués dans la procédure judiciaire », lui a rétorqué l’ex‐patron de l’Olympique lyonnais, plongeant un peu plus la majorité métropolitaine dans la tourmente.

Retrouvez ci‐dessous nos publications sur l’affaire Abreu :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.