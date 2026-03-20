Métropole de Lyon : la « tambouille » électorale de la gauche loin de conjurer la bascule à droite

Au terme de négociations intenses, les écologistes ont échoué à sécuriser les voix de La France insoumise, cruciales pour conserver le Grand Lyon. Si le parti mélenchoniste a accepté à la dernière minute de retirer ses bulletins dans une circonscription clef, il se maintient ailleurs. Les divisions de la gauche pourraient offrir à la coalition de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas la plus grande collectivité de France après Paris.

Bruno Bernard (au centre) mercredi 18 mars 2026, lors de la visite du député (ex-LFI) François Ruffin (à droite), accompagné du député écologiste Boris Tavernier (à gauche). Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Une ultime pirouette avant le saut dans le vide. Vendredi, La France insoumise (LFI) a annoncé « retirer sans contrepartie » sa liste (en réalité, retirer ses bulletins de vote, la liste ayant déjà été déposée en préfecture) dans la circonscription métropolitaine « Lyon Ouest », l’un des trois territoires clefs de cette élection. Une décision prise « pour battre Jean‐Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la métropole de Lyon », selon les explications de Gabriel Amard, député LFI de Villeurbanne. Ce revirement intervient au terme d’une semaine de tractations infructueuses entre le parti de Jean‐Luc Mélenchon d’un côté, les écologistes et surtout leurs alliées socialiste et communiste de Vaulx‐en‐Velin (Hélène Geoffroy) et Vénissieux (Michèle Picard) de l’autre.

Les maires sortantes de ces deux communes emblématiques de l’agglomération se trouvent en ballotage face à des candidats insoumis aux municipales. En début de semaine, elles

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Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

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Par Mathieu Périsse, avec Nicolas Barriquand

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