Une ultime pirouette avant le saut dans le vide. Vendredi, La France insoumise (LFI) a annoncé « retirer sans contrepartie » sa liste (en réalité, retirer ses bulletins de vote, la liste ayant déjà été déposée en préfecture) dans la circonscription métropolitaine « Lyon Ouest », l’un des trois territoires clefs de cette élection. Une décision prise « pour battre Jean‐Michel Aulas et empêcher la victoire de la droite à la métropole de Lyon », selon les explications de Gabriel Amard, député LFI de Villeurbanne. Ce revirement intervient au terme d’une semaine de tractations infructueuses entre le parti de Jean‐Luc Mélenchon d’un côté, les écologistes et surtout leurs alliées socialiste et communiste de Vaulx‐en‐Velin (Hélène Geoffroy) et Vénissieux (Michèle Picard) de l’autre.

Les maires sortantes de ces deux communes emblématiques de l’agglomération se trouvent en ballotage face à des candidats insoumis aux municipales. En début de semaine, elles