Dans les arrondissements, la gauche Doucet conserve presque toutes ses mairies

Un score de 6 à 3 en faveur de l’union de la gauche et des écologistes. Éclipsé par le duel Aulas‐Doucet, le scrutin dans les neuf arrondissements de Lyon – une première sous cette forme, depuis l’adoption de la loi PLM – s’est terminé par un léger recul de la majorité municipale. Les listes du maire écologiste Grégory Doucet ne cèdent au final qu’une seule mairie : celle du 5e.

Son cas avait été tranché dès le premier tour, avec l’élection du macroniste et ancien député Thomas Rudigoz (50,38 % des suffrages). Une sorte de retour aux sources pour celui qui s’était rangé derrière Jean‐Michel Aulas : il avait déjà occupé le fauteuil de maire du 5e arrondissement entre 2014 et son entrée à l’Assemblée nationale en 2017. A l’époque, Gérard Collomb