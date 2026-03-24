Dans les arrondissements, la gauche Doucet conserve presque toutes ses mairies

Au terme des neuf scrutins de secteur, les troupes du maire écologiste de Lyon ne cèdent que le 5e arrondissement. Jean-Michel Aulas a lui été élu conseiller d’opposition dans le 9e arrondissement.

Les maires écologistes des 3e et 7e arrondissements Marion Sessiecq et Fanny Dubot. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Un score de 6 à 3 en faveur de l’union de la gauche et des écologistes. Éclipsé par le duel Aulas‐Doucet, le scrutin dans les neuf arrondissements de Lyon – une première sous cette forme, depuis l’adoption de la loi PLM – s’est terminé par un léger recul de la majorité municipale. Les listes du maire écologiste Grégory Doucet ne cèdent au final qu’une seule mairie : celle du 5e.

Son cas avait été tranché dès le premier tour, avec l’élection du macroniste et ancien député Thomas Rudigoz (50,38 % des suffrages). Une sorte de retour aux sources pour celui qui s’était rangé derrière Jean‐Michel Aulas : il avait déjà occupé le fauteuil de maire du 5e arrondissement entre 2014 et son entrée à l’Assemblée nationale en 2017. A l’époque, Gérard Collomb 

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Nicolas Barriquand

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