Affaire Abreu : Véronique Sarselli met Jean‐Michel Aulas sur la touche

Au lendemain des révélations sur l’enquête pour « viol aggravé » visant le collaborateur de l’ancien candidat à la mairie de Lyon, la présidente de la Métropole a demandé à son numéro 2 et à deux autres vice-présidents de « se mettre en retrait ».

Jean-Michel Aulas, le 22 mars 2026, soir du deuxième tour des élections municipales et métropolitaine. Photo : Hugo Coignard/Enketo.

La réaction n’aura pas tardé. Dans la foulée de la révélation de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour « viol aggravé », à la suite d’une plainte déposée par une ancienne militante de Cœur lyonnais d’une vingtaine d’année contre Roman Abreu, chef d’orchestre de la campagne municipale de Jean‐Michel Aulas, Véronique Sarselli a demandé à son numéro 2 de « se mettre en retrait » de ses fonctions au Grand Lyon. Dans un communiqué, la présidente LR de la Métropole se dit « profondément choquée des faits rapportés dans la presse » et « particulièrement sensible » aux violences sexuelles faites aux femmes. 

L’ex-patron de l’Olympique lyonnais, après la victoire de la droite à l’élection métropolitaine, était devenu son premier vice‐président, chargé du « rayonnement » et « des grands projets ». A plusieurs médias, Jean‐Michel Aulas a confié avoir été informé des accusations de viol contre celui qui était alors son proche conseiller politique dès le 13 février. Mais il a continué, jusqu’à la fin de la campagne électorale, soit le 22 mars, à travailler étroitement avec Roman Abreu.

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Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Nicolas Barriquand et Mathieu Périsse

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