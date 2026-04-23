Bénédicte Richomme, ancienne du groupe immobilier Réalités, a été embauchée début mars par la présidente (Horizons) Christelle Morançais, qui a opéré un virage vers une communication très personnelle ces dernières années.
Bouclé alors que la campagne des municipales battait son plein, le recrutement avait échappé à certains. Depuis début mars, Bénédicte Richomme, 53 ans, est la nouvelle directrice de la communication – ou plutôt « directrice des communications » – de la région Pays de la Loire, choisie par Christelle Morançais (Horizons, ex‐LR), sa présidente depuis 2017.