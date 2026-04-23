Une nouvelle directrice de la communication pour Christelle Morançais et des défis

Bénédicte Richomme à l'hôtel de région des Pays de la Loire. Photo : compte LinkedIn de Bénédicte Richomme

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Thibault Dumas

Bénédicte Richomme, ancienne du groupe immobilier Réalités, a été embauchée début mars par la présidente (Horizons) Christelle Morançais, qui a opéré un virage vers une communication très personnelle ces dernières années.

Bouclé alors que la campagne des municipales battait son plein, le recrutement avait échappé à certains. Depuis début mars, Bénédicte Richomme, 53 ans, est la nouvelle directrice de la communication – ou plutôt « directrice des communications » – de la région Pays de la Loire, choisie par Christelle Morançais (Horizons, ex‐LR), sa présidente depuis 2017.

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