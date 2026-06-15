Affaire Abreu : les quarante‐huit heures qui ont balayé l’aventure politique de Jean‐Michel Aulas

Le 25 mai dernier, dans une analyse publiée par la think tank Terra Nova, Joakim Le Menestrel, ex‐conseiller de Grégory Doucet, analysait « le mythe » médiatique construit autour de Jean‐Michel Aulas en retraçant la dernière campagne électorale à travers le prisme d’une tragédie grecque. Il manquait un dernier épisode : celui de la descente au royaume d’Hadès, dieu des Enfers.

En moins de quarante‐huit heures, entre mercredi et vendredi derniers, l’affaire Abreu a anéanti la (jeune) carrière d’élu de celui qui présida avec brio l’Olympique lyonnais. Et terni durablement son image et son aura. Celles et ceux qui avaient rallié son panache il y a moins d’un an coupent les ponts avec « JMA » les uns après les autres. Ce lundi 15 juin, c’est le parti présidentiel Renaissance qui annonce,