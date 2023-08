L’hair de rien, les coiffeurs sont de sacrés blagueurs. Les rois du jeu de mots plus ou moins tiré par les cheveux. Les princes créa’tifs du calembour bancal. Et, par là même, les rares commerçants capables d’égayer d’un coup d’œil une promenade urbaine un peu trop barbante. Comme ça, pour rien, par la seule grâce des petites perles ornant la devanture de leur salon.

« Imagin’hair » et « Diminu’tif », « Epi Tête » et « De mèche avec vous » sont quelques unes de leurs créations décoiffantes. Enregistrées, le plus souvent, au greffe du tribunal de commerce. Sans que l’on sache vraiment pourquoi ni qui a commencé à baptiser leurs boutiques de ces noms amusants, les coiffeurs sont devenus peu à peu les comiques du trottoir. Provoquant, selon l’humeur, sourires ou haussements d’épaules.

Décoiffantes enseignes

Morgane Tual, elle, a choisi d’en rire. « Cela fait partie de notre culture. Ces jeux de mots, ça embellit nos villes et le quotidien », confiait‐elle à France 3 Bretagne, en mai 2018. Il faut dire que cette journaliste au Monde est une vraie mordue. Dès 2011, elle consacrait une page Tumblr (une sorte de blog) aux traits d’esprit des coiffeurs. Sept ans et 800 contributions d’internautes plus tard, elle publiait aux éditions Hoëbeke une Bible de l’humour capillaire. Son titre ? Tiré par les cheveux, des enseignes qui décoiffent.

Pas besoin de …