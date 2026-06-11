C’est le seul chiffre que l’Éducation nationale laisse filtrer sur le sujet. Le 19 mai, la direction départementale de Loire‐Atlantique (DSDEN) annonçait en interne, comme a pu le recouper Mediacités, que depuis le début de l’année scolaire, 12 075 absences de professeurs des écoles n’ont pas été remplacées dans les écoles maternelles et primaires du département sur un total de 87 580 absences. Soit un taux de remplacement qui s’élève à 86,24%.

Une moyenne plutôt satisfaisante au regard de la situation nationale, où il atteignait les 78,3% l’an dernier selon le ministère de l’Éducation nationale, mais qui cache néanmoins de fortes disparités. Car ce chiffre ne raconte pas réellement les dizaines de situations tendues qui émergent régulièrement sur le terrain et auxquelles sont confrontés enfants, parents et équipes éducatives.

Une dizaine de remplaçants en un mois

À l’image de l’école Roger Salengro, en plein centre de Rezé, où une classe de CE2 a fait les frais cette année d’un dispositif de remplacement particulièrement dysfonctionnel après la mise en arrêt d’une institutrice, en décembre dernier.

Deux semaines se sont d’abord écoulées avant qu’elle ne soit remplacée. Les élèves ont alors été répartis dans d’autres classes …