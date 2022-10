«Si on découvrait qu’un moustique était responsable de 14 décès par semaine en France, il y aurait une mobilisation des pouvoirs publics et de la société pour trouver rapidement une solution. Et bien c’est ce qu’il se passe avec les accidents du travail, mais là personne – ou presque – ne réagit. » Sociologue et professeure à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), Véronique Daubas Letourneux a publié en 2021 un ouvrage consacré aux accidents du travail. Son sous-titre ? « Des morts et des blessés invisibles ».

Quatre morts par jour, plus de 2 000 blessés

Car il s’agit bien de cela. Chaque jour, en France, plus de 2 000 personnes sont blessées dans l’exercice de leur métier. Deux y trouveront la mort. Quatre, si l’on ajoute à ce décompte macabre les victimes d’un accident de la route lors du trajet domicile-travail et celles ayant succombé à une maladie professionnelle. Une hécatombe qui se déroule pourtant à bas bruit.

Un exemple : si l’on s’intéresse à 2019, dernière année « normale » avant la pandémie, 1 264 personnes sont mortes en France d’un accident du travail, toutes causes confondues. Dans le même temps, 880 ont été victimes d’un homicide. Mais si les voix sont nombreuses à réclamer une hausse des effectifs d’inspecteurs de police, elles sont bien plus rares à demander que l’on en fasse autant avec les inspecteurs du travail.