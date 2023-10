« Les élus se donnent plus de mal que l’on ne le croit pour tenir leurs engagements »

Nos élus locaux respectent‐ils leurs promesses de campagne ? Dans la droite ligne de notre engagement comme vigie citoyenne et média de contre‐pouvoir, Mediacités lançait en 2020, Radar, un outil indépendant de suivi des promesses électoral. À l’occasion des dernières élections municipales et métropolitaines, nous l’assurions : « Les pouvoirs exécutifs des grandes villes ont des comptes à rendre à leurs électeurs, et pas seulement tous les six ans ».

De la parole aux actes : à l’occasion de la mi‐mandat, à Lille et à Lyon, ce ne sont pas moins de 493 promesses de campagne que Mediacités a passé au crible. Le résultat : une analyse engagement par engagement des programmes qu’avaient soumis aux électeurs Martine Aubry et Damien Castelain d’une part, et Bruno Bernard et Grégory Doucet d’autre part.

Découvrez notre analyse des promesses de campagne