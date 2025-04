La maire (PS) de Nantes est lancée en (pré-)campagne pour un troisième mandat. Face à la presse, elle assure réaliser 96 % de ses promesses de 2020. Mediacités a passé ce chiffre au crible de son outil Radar et ne tombe pas sur le même résultat.

Question de Cécile à Mediacités : est‐ce vrai que Johanna Rolland a tenu 96 % de ses promesses électorales ?

Bonjour Cécile et merci pour votre question. Le 3 avril dernier, la maire‐présidente socialiste de Nantes dressait effectivement son « bilan de la majorité municipale 2020–2026 » face à la presse. Le cadre était aussi végétal que soigné : l’île aux Palmiers, l’une des serres du Jardin des Plantes de Nantes. À ses côtés, toutes les nuances de sa majorité rose‐rouge‐verte de 56 élus (sur 69) sont représentées, des communistes à l’UDB (Union démocratique bretonne) en passant, surtout, par les écologistes (18 élus). Situation cocasse alors que ces derniers hésitent encore à partir en solo au premier tour, derrière leur cheffe de file Marie Vitoux.

Son adjointe verte assise à sa gauche, Johanna Rolland martèle justement que « les questions sociales et les questions écologiques étaient intimement liées ». Comme l’illustre son mantra de deuxième mandat : « la bifurcation écologique ». « Je m’avance devant vous, déterminée comme au premier jour. Peut‐être même plus déterminée que jamais » affirme aussi l’édile, déjà lancée en (pré-)campagne pour un troisième mandat. La machine de communication institutionnelle tourne donc à plein régime. Autour d’un axe central : à un an des municipales, « 96 % des engagements seront tenus ou lancés début 2026 », affirme la maire de Nantes. Et même 96,55 % pour être précis.