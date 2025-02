Coûts, sites d’enfouissement et incertitudes : ce qu’il faut savoir sur le stockage géologique du CO₂

Capturer la pollution à la sortie des usines, la faire voyager plusieurs milliers de kilomètres dans des tuyaux ou par bateau puis l’enfermer pour toujours bien profondément sous la mer du Nord ou en Méditerranée. Tout ahurissant qu’il soit, ce projet n’est pas celui d’un savant fou.

C’est en effet l’avenir – très sérieux – que d’éminents ingénieurs, administrateurs d’Etat et scientifiques projettent pour l’industrie européenne. Déterminé à voir cette technologie se déployer dès 2030, le gouvernement français a déjà annoncé qu’il y investira massivement. Et pour cause, le CCS – pour « carbone capture and storage » – est considéré par le Giec [groupe international d’experts sur le climat] comme un « levier nécessaire » afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050.

Coût des infrastructures, fonctionnement concret, incertitudes à lever et premières controverses, Mediacités, consacre une série d’enquêtes à cette solution miracle pour « verdir » l’industrie française. Et vous invite à faire un bond dans le futur.