Près de 160 000 habitants gagnés en 10 ans dans le département de Haute-Garonne, qui en compte désormais 1,363 millions, c’est beaucoup. Une progression de + 13 % et la 3e plus forte hausse brute en France métropolitaine, derrière la Gironde (+ 174 000 habitants) et le Rhône (+ 166 000), mais devant la Loire-Atlantique (+ 150 000). Toulouse talonnant Bordeaux et Lyon mais devançant Nantes dans la course à la croissance démographique et économique, un verdict à peu près conforme au scénario hexagonal de ce début du XXIe siècle.

Il vous reste 60% de cet article à découvrir ! Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d’abonnement. Ou bien apprenez-en plus sur Mediacités… Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez-vous. Mediacités c’est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 300 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !