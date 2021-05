Sans bottes ni fusils, les chasseurs savent à qui s'adresser pour traquer les subventions. En la matière, le Département de Haute-Garonne - comme le conseil régional d'Occitanie - s'avère être un territoire fort giboyeux. Mediacités a passé au crible les 26 500 subventions attribuées par le conseil départemental entre 2015 et 2020. Sur les près de 804 millions d’euros distribués sur cette période, 136 millions d'euros ont été alloués à 3 681 associations haut-garonnaises, soit près de 37 000 euros en moyenne.

Or, fin 2020, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Garonne a perçu une aide plus de dix fois supérieure à la moyenne, en recevant deux chèques de 379 461 euros et 20 000 euros.

Dans le très complet tableau récapitulatif fourni par la collectivité" (voir l'encadré En coulisses ci-après), ces financements apparaissent dans le budget de la direction chargée de la transition écologique. Celle-ci a attribué près de 21 millions d’euros à diverses structures sur la période étudiée. Le Syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de Haute-Garonne a, par exemple, reçu 1,3 million d’euros en 2017. Les associations et fédérations représentent une part bien plus congrue de ce budget, avec . . .