La décision était attendue. Elle n’en est pas moins instructive. Le parquet de Paris a annoncé fin janvier qu’il avait classé sans suite la plainte pour viol et agressions sexuelles visant le patron de presse, propriétaire du quotidien La Dépêche du Midi et ancien ministre Jean-Michel Baylet. En cause : la prescription des faits qui remontent au début des années 1980, quand la plaignante Nathalie Collin avait entre 12 et 14 ans.

Le parquet de Paris a confirmé à l’AFP et à Mediapart qu’il avait pris cette décision le 17 janvier du fait de la prescription de l’action publique. En clair : ce n’est pas parce que les faits étaient insuffisamment caractérisés, mais parce qu’ils étaient trop anciens que la procédure s’est arrêtée au niveau du procureur de la République.

« Ce qui est important, c’est que le parquet ne dit pas qu’il a classé parce que les faits sont insuffisamment caractérisés », a déclaré Zoé Royaux, l’avocate de Nathalie Collin.

Mais le parquet de Paris n’est pas allé jusqu’à indiquer, comme il l’a fait exceptionnellement dans d’autres dossiers prescrits, que les faits étaient avérés.

« C’est un dossier qui ne pouvait aller nulle part, car il n’avait pas de consistance. La plainte émane d’un adversaire politique. On a des déclarations qui confirment à l’invraisemblance. Il pouvait aller nulle part, car il n’y a aucun élément matériel qui viendrait le conforter. Mon client a contesté avec la plus grande des vigueurs de telles affirmations et rien n’est venu étayer la thèse », a réagi Thierry Carrère, l’avocat de Jean-Michel Baylet, interrogé par Mediapart. Nathalie Collin est la fille d’Yvon Collin, ex-sénateur PRG et longtemps proche de Baylet avant que les deux hommes ne se brouillent.

Après le fiasco de 2002, une plainte prise au sérieux

Cette décision est riche d’enseignements. D’abord sur le travail de la justice. La procédure peut être perçue comme l’illustration d’une directive récente donnée aux parquets d’enquêter même quand les faits rapportés sont anciens. Et donc a priori prescrits. Car c’est à la justice, et à elle seule, de statuer sur la prescription.

Quand il s’agit d’affaires de violences sexistes et sexuelles, a fortiori sur des mineur·es, les prises de parole publiques de victimes ces dernières années, de l’Église de France au témoignage de Camille Kouchner dans La Familia grande (Seuil, 2021), ont montré l’immense difficulté à lancer des procédures judiciaires dans les délais impartis. Ceux-ci ont été récemment étendus.

Dans le cas de Baylet, la plaignante a elle aussi expliqué avoir longtemps été incapable de s’adresser à la justice. « Avant, j’étais dans le déni », nous avait-elle dit l’an dernier quand nous avions révélé sa plainte.

Dans son cas, la brigade de protection des mineurs a mené une longue enquête. Elle a pris au sérieux les déclarations de Nathalie Collin, tenté de recueillir des éléments matériels, examiné les photos fournies par la plaignante, auditionné de possibles témoins et Jean-Michel Baylet… Une confrontation a également été organisée cet automne.

Autant d’actes d’enquête attestant du sérieux de la procédure, et contrastant avec le fiasco qui a marqué le début de ce dossier. Car bien avant la plainte de 2020, la justice avait déjà été saisie d’un signalement : en 2002, un médecin, décédé depuis, avait écrit un courrier au procureur de la République de Montauban pour dénoncer les violences dont Nathalie Collin aurait été la victime.

À l’époque, la jeune femme est auditionnée par la gendarmerie. Mais elle dément tout en bloc. « Je n’ai rien dit à ce moment-là. Je n’en étais pas capable », nous avait expliqué Nathalie Collin. Sauf que ni Jean-Michel Baylet ni le père de Nathalie, Yvon Collin, alors très proche du patron de La Dépêche du Midi, n’ont été auditionnés à cette époque pour s’expliquer.

La trace de l’audition de Nathalie Collin est quant à elle introuvable. Sollicités, ni le parquet de Toulouse ni celui de Montauban n’ont pu mettre la main dessus. On ne sait même pas avec certitude si une enquête préliminaire avait bien été ouverte et dans quel cadre Nathalie Collin avait été entendue.

Un silence pesant

Ce silence judiciaire, au début des années 2000, était dans l’air du temps : les violences sexistes et sexuelles étaient alors largement sous-estimées, et les dénonciations peu prises au sérieux. Surtout quand les personnes mises en cause étaient des patrons de presse ou des responsables politiques…

Jean-Michel Baylet, lui, cumule les deux casquettes. Au début des années 2000, il avait déjà été visé par une enquête préliminaire après qu’une collaboratrice l’avait accusé de « coups », selon le PV de son audition, révélé en 2016 par le site BuzzFeed.

L’affaire avait déjà été évoquée dans la presse, dans Paris Match et même à la une de France-Soir. Elle s’est soldée par un classement sans suite et une transaction financière entre elle et celui qui fut patron des Radicaux de gauche pendant vingt ans (1996-2016).

Mais elle n’a pas empêché Baylet de devenir ministre de François Hollande. Ni de le rester après que les détails de l’affaire ont été publiés dans la presse. « J’ai déjà lancé auprès de mes collègues : “Il n’y a que moi que cela gêne ?” La réponse était un mélange de fatalisme et d’impuissance », se souvient Laurence Rossignol, alors ministre des droits des femmes.

Publiquement, seule la députée Isabelle Attard, plaignante quelques mois plus tôt dans l’affaire Denis Baupin, l’avait évoquée à la tribune de l’Assemblée nationale. Baylet avait porté plainte en diffamation, avant de discrètement retirer sa plainte en 2018…

En 2021, des réactions encore bien timides

En 2021, quand Mediapart a révélé la plainte déposée par Nathalie Collin, les réactions ont là encore été bien timides. Notamment dans les états-majors politiques qui ont contribué à promouvoir l’ancien patron des Radicaux de gauche, et dans les rédactions où il a souvent eu bonne presse.

L’héritier du petit empire familial est toujours élu : il est maire de Valence d’Agen et a été élu conseiller départemental l’an passé. Il espérait même reprendre la présidence du département du Tarn-et-Garonne qu’il a dirigé 30 ans avec, entre autres, le soutien des socialistes locaux.

Il a fallu l’intervention de plusieurs dirigeants nationaux du PS, dont le premier secrétaire Olivier Faure (« le doute doit profiter à la victime ») et Laurence Rossignol, aujourd’hui sénatrice, « au nom des mises en cause connues de Jean-Michel Baylet dans des affaires de violences sexuelles », pour que le PS renonce. In extremis, Baylet a dû abdiquer.

À 75 ans, l’ancien ministre a perdu un peu de son influence. Mais il peut toujours se consoler en lisant le journal qu’il détient, La Dépêche du Midi : coincé par son actionnaire, il continue de ne livrer que sa version des faits.

Mediacités republie cet article dans le cadre de notre partenariat éditorial avec Mediapart.