38,3 millions d’euros : voilà le montant des prestations intellectuelles commandées par la métropole de Toulouse à des sociétés externes entre 2019 et 2023, selon une enquête inter‐régionale réalisée par la cour régionale des comptes Occitanie (CRC). C’est près de trois fois plus que le montant dépensé par la Ville de Toulouse pour ce même type de services.

Ces dépenses, engrangées par 422 prestataires différents et pour 448 prestations, ne représentent que 1,1 % des dépenses totales de la collectivité sur la période. Pourtant, « les enjeux soulevés sont importants », pointe la CRC.

Les plus grosses prestations – huit d’entre elles ont dépassé le million d’euros sur la période – portent sur « des axes stratégiques » en lien avec l’analyse prospective sur l’avenir de l’aire urbaine toulousaine. Près de 58 % des prestations de conseil identifiées et plus des deux tiers de la dépense totale (27,5 millions d’euros) relèvent de la section d’investissement. Il s’agit notamment d’études préalables à des aménagements et des opérations de renouvellement urbain.

Des prestations en forte croissance

Autre enseignement de ce rapport : les dépenses de prestations de conseil ont augmenté de 11,1 % par an en moyenne depuis 2019. Une dynamique portée par l’accroissement des prestations intellectuelles en investissement (+24,1 % par an). Au‐delà du contexte de forte …