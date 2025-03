Les treize centres culturels toulousains peuvent faire grise mine. Alors qu’ils ont appris en janvier qu’ils allaient perdre la moitié de leur budget de fonctionnement en 2025, la coupe budgétaire va être encore plus drastique. Ces établissements financés entièrement par la commune de Toulouse devront fonctionner à la rentrée prochaine avec une enveloppe réduite de plus de 64 %. Le budget total devrait donc passer de 380 000 à 136 000 euros cette année. Un quasi‐arrêt de mort pour ces structures.

En interne, l’annonce fait des remous. « On vient de nous demander un squelette de la programmation de la prochaine saison, mais, depuis les annonces de janvier, nous avons stoppé les prises de contact avec les compagnies artistiques, explique une employée d’un centre culturel. À l’heure actuelle, nous n’avons aucune information sur notre devenir et sur nos missions à la rentrée, alors que nous n’aurons comme travail que l’accueil en résidence de compagnies, ce qui est loin d’occuper plus d’un quart de notre temps. »

Montés au créneau pour dénoncer une casse du service public, les syndicats CGT et Sud ont diffusé courant février un tract intitulé « À Toulouse, la culture en danger ». Celui‐ci mettait en avant le décalage entre le discours affiché de la mairie sur son « offre culturelle à petit prix » et les conséquences de cette baisse drastique sur celle‐ci

Les centres culturels programment en tout plus de 500 dates par an, gratuitement ou à prix modique. Environ les trois quarts de leur budget sont dédiés à une programmation artistique (spectacles adultes et jeune public et …