« Une rentrée entre opacité et mise en danger ». Voici comment l’intersyndicale de l’IsDAT introduit son communiqué publié ce 30 octobre, dans lequel elle dénonce les conditions de travail et d’études et la réorganisation des services opérée au sein de l’établissement.

Après avoir vu sa dotation municipale baisser de 460 000 euros en avril dernier, l’institut artistique supérieur de Toulouse, qui accueille 450 étudiants en art, design, design graphique, danse et musique, déplore la dégradation continue de son offre pédagogique. En difficulté financière depuis 2022, sa mauvaise gestion avait déjà occasionné une perte de 230 000 euros.

« La rentrée s’est faite dans des conditions extrêmement dégradées », alertent les trois syndicats (Séla CGT, Snéad CGT et Sud Collectivités territoriales 31) de l’EPCC, sous la tutelle de la mairie et de la métropole de Toulouse, et de la DRAC.

Une réorganisation et des conditions de travail alarmantes

Déjà amorcée par la direction intérimaire

Deux directeurs décriés

Quelques mois après le départ de Jérôme Delormas du poste de direction (2018–2023), qui était loin de faire l’unanimité, l’IsdaT a été confié à un directeur intérimaire, Alain Combres, qui ne convainc pas davantage les équipes, notamment du fait qu’il ne provient pas du monde de l’art et de la culture. Il a été