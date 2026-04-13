Dans la métropole toulousaine, des nouveaux conseils municipaux très genrés

Quelques semaines avant les élections municipales de mars, l'ONG Oxfam alertait sur « la répartition genrée des délégations ». Suite au scrutin de mars dernier, les stéréotypes perdurent : les finances et l’urbanisme restent une affaire d'hommes, tandis que la petite enfance et le social sont davantage confiés aux femmes. Toulouse n’échappe pas à la règle, comme Mediacités a pu le constater.

Les élections municipales des 15 et 22 mars derniers étaient les premières à être placées sous le signe de la parité. La loi du 21 mai 2025 obligeait ainsi toutes les listes municipales – même dans les communes de moins de 1 000 habitants qui n’étaient auparavant pas soumises à cette règle – à présenter autant d’hommes que de femmes. Les nouveaux conseils municipaux issus de ces élections sont donc plus féminisés que jamais.

Pour autant, cette égalité reste de façade. D’abord parce qu’il« n’y a pas de féminisation massive du pouvoir local », pointe Sandra Lhote‐Fernandez, responsable du plaidoyer égalité femmes‐hommes pour l’association Oxfam. Preuve de cette « stagnation. », une seule ville‐préfecture sur les 13 de la région Occitanie compte une femme à sa tête : Albi.

Ensuite, parce que les responsabilités des élus restent très dépendantes de leur genre. Le 8 mars dernier, l’organisation publiait un rapport sur la place des femmes dans les conseils municipaux. Le constat y était sans appel : 94 % des plus grandes villes françaises comptaient des femmes en charge de la petite enfance, et des affaires sociales dans 72 % des cas ; à l’inverse, 72 % des élus en charge des finances étaient des hommes.

Force est de constater que les dernières élections n’ont pas …

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Clément Barraud

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