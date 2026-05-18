Promesses de campagne : Radar, un outil pour suivre le mandat de Jean‐Luc Moudenc

Le maire de Toulouse a désactivé son site de campagne. Heureusement pour les électeurs, Mediacités a sauvegardé toutes les promesses de Jean-Luc Moudenc. Nous contrôlerons leur mise en œuvre au cours du mandat 2026-2032.

Jean‐Luc Moudenc ne changera jamais. En 2020, une fois élu, il avait très rapidement désactivé son site de campagne, rendant impossible la consultation de son programme. En 2026, il récidive. Le site du candidat, moudenc.2026.fr, « a été désactivé », indique la page d’accueil remplacée par une photo de coucher de soleil sur la Garonne.

Aux oubliettes donc, les promesses sur l’identité toulousaine, l’ordre et le progrès. Pratique pour qui ne voudrait pas rendre de comptes pendant le mandat à venir. Heureusement, comme en 2020, Mediacités est là pour satisfaire les citoyens les plus curieux et les plus attachés à la redevabilité des élus de la République.

Urbanisme, mobilités, environnement, sport, loisirs, sécurité… Thématique par thématique, Mediacités a répertorié les 304 mesures proposées aux électeurs et électrices par Jean‐Luc Moudenc.

https://www.mediacites.fr/pouvoirs/toulouse/2026/04/13/les-300-promesses-de-jean-luc-moudenc-pour-son-mandat-2026–2032/?preview_id=458299&preview_nonce=8d8bd4c62d&post_format=standard&_thumbnail_id=458389&preview=true

Ce minutieux travail de recension nous a permis d’éliminer les doublons, de voir les thématiques privilégiées pour le mandat à venir, et de repérer des promesses déjà réalisées. Le