Aux municipales, des candidats LFI visés par des campagnes d’ingérence venues d’Israël

La piste d’une campagne d’ingérence venue d’Israël et visant La France insoumise (LFI) avant les élections municipales se précise. De nouvelles enquêtes publiées par Libération et le quotidien israélien Haaretz ont dévoilé, jeudi 14 mai, les contours et l’origine de la campagne de désinformation qui a visé au moins trois candidats LFI : François Piquemal à Toulouse (Haute‐Garonne), David Guiraud à Roubaix (Nord) et Sébastien Delogu à Marseille (Bouches‐du‐Rhône).

Déjà révélée par Le Monde et Le Canard enchaîné fin mars, la tentative d’ingérence subie par ces trois têtes de liste en amont des scrutins des 15 et 22 mars est attribuée par les autorités françaises à l’entreprise israélienne BlackCore. Viginum, le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, avait évoqu …