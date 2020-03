Cet article fait partie de notre rubrique dédiée Nos villes à l’heure du coronavirus Découvrir notre rubrique

Mercredi après‐midi à Lille, deuxième jour de confinement. Plus que le vide, ce qui frappe, c’est le silence. Et ces rues qui résonnent lorsqu’on se met à siffloter. Survient alors l’irrépressible envie de chanter très fort. Un air d’opéra, d’une belle voix de basse profonde. Histoire de comparer l’acoustique de la rue Faidherbe avec celle de la rue Esquermoise. Et puis, on se ravise. Car il y a quand même des gens. Quelques joggeurs, des livreurs de repas à domicile, des agents de la propreté (qui n’ont jamais vu la ville aussi nickel), des gens qui promènent leur chien ou leurs enfants… et un peu partout, les policiers, les douaniers et les militaires qui patrouillent. Alors on s’fait violence / Pour garder le silence / Et on regarde les gens / Gentiment… Ça pourrait être du Souchon et l’avantage c’est que ça se fredonne.

