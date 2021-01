Evoquée par tous les candidats dans leurs programmes pour les élections municipales à Lille, préoccupation nationale cible d'un plan gouvernemental il y a un an, la thématique du logement vacant possède un avantage : l’électeur la comprend facilement. Des logements vides d’un côté, des gens privés de logements de l’autre : l’équation semble si simple à résoudre ! Elle cache en réalité de multiples termes et de nombreuses inconnues. Combien y a-t-il de logements vacants à Lille ? Sont-ils tous insalubres ? Quels sont ceux que la Ville et la Métropole se sont engagées à traiter ? De quelles armes disposent-elles pour entamer le sacro-saint droit à la propriété ? Réquisition rime-t-elle avec expropriation ? Notre enquête remet en cause bien des idées reçues sur le sujet.

Envie de lire la suite ? Profitez de 24h d'accès gratuit pour lire cet article et tous les autres ! C'est parti ! Déjà abonné ? Je me connecte