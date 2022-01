Il aura fallu plus de dix ans pour que la justice soit rendue. Ce 19 janvier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt de non-lieu généralisé dans le dossier de l’attribution du Grand Stade de Lille à la société Eiffage en 2008 ouverte par un dépôt de plainte (simple puis avec constitution de partie civile) par le lanceur d’alerte nordiste Eric Darques. Les magistrats du siège ont donc mis plus d’un an pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction Jean-Marc Cathelin datée du 14 décembre 2020.

Malgré l’existence dûment établie des chefs de « faux », « usage de faux », « favoritisme », tous les protagonistes (deux cadres d’Eiffage, dont le mari de la vice-présidente du Sénat Valérie Létard, deux fonctionnaires de la Métropole européenne de Lille (MEL), les anciens vice-présidents Henri Ségard et Damien Castelain et la collectivité en tant que personne morale) ont bénéficié d’un non-lieu en raison de la prescription de l’action publique ou de charges insuffisantes. Seul Damien Castelain, actuel président de la collectivité, est encore aux prises avec la justice puisqu’il doit être convoqué au tribunal correctionnel pour « recel d’abus de bien social » dans le dossier connexe des « pierres bleues », apparu en 2017 lors de l’instruction.

Vers un pourvoi en cassation

Le 21 juillet 2020 Eric Darques avait interjeté appel de l'ordonnance du juge Cathelin auprès de la chambre de l’instruction. Avec son avocat, Me Joseph Bréham, il contestait notamment fermement la prescription invoquée par le magistrat pour appuyer sa décision. Sur le fond, les deux hommes déplorent que les faits de « corruption » et « trafic d’influence passif et actif » n’aient pas été validés par la justice. Pour eux, l’attribution surprise du stade de 50 000 places à Eiffage pour un prix supérieur de 108 millions au projet concurrent de Norpac-Bouygues, à la faveur d’un changement des critères de notation de dernière minute et contrairement à l’avis des services, ne peut que s’expliquer par un pacte de corruption.

Eric Darques s'est aussitôt pourvu en cassation. « Ils usent de toutes les procédures pour étirer le temps à l’infini et épuiser l’adversaire, indique-t-il à Mediacités. Ils se trompent car je continue le combat même si cela va me coûter beaucoup d’argent. » (NDLR : le coût d'une procédure en cassation dépasse en général les 5 000 euros) Pour le lanceur d’alerte lambersartois, qui pourfend les cas de corruption depuis près d’un quart de siècle, la cause est entendue. La justice veut sauver Eiffage et également Damien Castelain en jouant la montre. « Une procédure en cassation prend environ dix-huit mois, calcule-t-il. Cela nous amène aux vacances judiciaires de l’été 2023. L’affaire ne serait donc pas traitée avant les sénatoriales de septembre 2023 que brigue le président de la MEL. »

Lenteur déconcertante de la justice

La justice est d’une lenteur tout aussi déconcertante en ce qui concerne les autres dossiers judiciaires pour lesquels le président de la MEL est inquiété. Dans l’affaire des pierres bleues, son renvoi devant un tribunal correctionnel pour recel d’abus de confiance (il aurait bénéficié gratuitement de pavés de la part d’Eiffage pour construction une terrasse à son ancien domicile) a été décidé le 14 décembre 2020 par le juge d’instruction Jean-Marc Cathelin. Or on attend toujours la date d’audience… L’ordonnance de renvoi, dévoilé par Mediacités, était pourtant explicite et très dure envers l’élu à qui le juge reprochait ses multiples mensonges.

Le dossier du Biotope, du nom du nouveau siège de la MEL qui a fait polémique en raison des conditions du choix de cet immeuble, fait l’objet d’une procédure distincte dont on ne sait toujours rien. Enfin, Damien Castelain est inquiété pour ses notes de frais indus que Mediacités a dévoilé en juin 2018. Ouverte le 18 juillet 2018, l’enquête préliminaire a été bouclée le 22 juillet 2020. Un an et demi plus tard, on attend toujours les suites que la justice entend donner. Les conclusions de l’enquête étaient pourtant assassines pour le président de la MEL comme nous l’avons révélé.

Damien Castelain, lui, n’a pas perdu de temps. Douze jours après sa très facile réélection à la tête de la 4e métropole de France et – étrange concordance des temps – la veille du bouclage de l’enquête préliminaire sur ses frais, il a fait voter une hausse de 40 % de ses indemnités de fonction par les conseillers métropolitains réunis en assemblée plénière, en échange, il est vrai, de l'abandon de tout frais de représentation supplémentaire...