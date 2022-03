Hive Electric est une start-up nordiste prometteuse. Elle développe des batteries rechargeables sans métaux rares et critiques tels que le cobalt, le nickel ou le lithium. Un projet ambitieux qui offre des perspectives écologiques très intéressantes. La société, en plein développement, a reçu le soutien de plusieurs acteurs institutionnels, dont rev3 , qui mobilise autour de la « troisième révolution industrielle » écologique dans la région.

L’entreprise a également été accueillie par la pépinière d’entreprise de la Communauté de communes Flandre Lys (CCFL), dans un atelier de 88 m² situé à La Gorgue. Comme l’indique la convention d’occupation précaire, la CCFL propose une gratuité sur les loyers et les charges « pour permettre l’aboutissement de leur recherche à fort potentiel ». La convention a été signée le 25 juin 2020 par Bruno Ficheux, maire d’Estaires depuis 2008 et à l’époque encore président de la CCFL.

Bruno Ficheux suit Hive Electric depuis plusieurs mois. Chef d’entreprise de métier, il est sensible à la réussite de cette pépite locale et s’est mobilisé pour la faire venir au sein de la pépinière. Mais patatras ! Le 10 juillet, soit quinze jours après la signature de la convention, il perd la présidence de la CCFL à la surprise générale lors du renouvellement de l’exécutif. L’élection, qui s'est tenue dans un contexte tendu, a tourné au bénéfice de l'âge à l'avantage de Jacques Hurlus, maire de Lestrem après égalité de voix au 3e tour.

«Hive » (ruche) sera peut être Le Mot à la mode et le mot en Or en CC Flandre Lys la semaine prochaine. 6 mois de relationnel #DévEco #CCFL #FierDeMonTerritoire #LaVictoireAimeLEffort #Récompense — Bruno Ficheux (@BFicheux) May 27, 2020

L’élu décide alors de prendre un peu de champ avec la politique . Le 29 octobre 2020, il investit 100 000 € dans Hive Electric lors d’une augmentation du capital de la start-up, aux côtés de quatre autres investisseurs locaux. Contacté par Mediacités, Bruno Ficheux assume : « Suite à mon départ de la présidence de la CCFL, j’ai souhaité revenir dans le monde de l’entreprise. Si j’ai bien signé la convention d’occupation précaire avec Hive Electric, je n’étais plus président de la CCFL au moment de mon entrée dans le capital. Il n’y a donc pas de conflit d’intérêt. » Bruno Ficheux souligne que la décision de prêter des locaux avait été acceptée par l’ensemble des maires et rappelle que l’investissement dans une start-up comporte toujours une part de risque.

Si Bruno Ficheux n’avait plus de fonction exécutive dans la CCFL au moment de son entrée dans le capital de Hive Electric, la question du conflit d’intérêt reste néanmoins posée. Car elle peut s’appliquer même quand l’élu n’est plus décisionnaire. La loi interdit en effet à une personne ayant été titulaire d'une fonction exécutive locale et qui a été chargée de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée d’y prendre une participation par capitaux avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

C’est ce qui a poussé Kaddour Qassid, co-référent d’Anticor dans le Nord, à signaler les faits au procureur de la République de Dunkerque. « Investir dans start-up à laquelle on a fourni un bail gratuit pose un problème éthique et un problème légal, estime-t-il. Soit l’élu connaissait la loi et il sait qu’il y a un problème ; soit il l’a fait sans connaître la loi et cela pose le problème de la compétence de l’élu. » Depuis, Hive Electric a quitté la pépinière pour Wambrechies, au Nord de Lille. Elle s’apprête à opérer une deuxième levée de fonds, de 37 millions d’euros cette fois, pour soutenir sa croissance. Les premiers investisseurs pourraient donc être largement récompensés pour leur prise de risque initiale.