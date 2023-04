Le ton est martial, l'ambiance de nuit digne d'une confrérie secrète aux rites brutaux. « En rang ! », hurlent des dizaines d'étudiantes et étudiants à autant de jeunes qu'ils ont fait aligner devant eux. Un tube techno aux accents vikings commence à couvrir leurs voix. « Un par un, let's go, n'avancez pas trop vite », puis « allez, allez, avancez ! », et enfin « arrêtez-vous là, stop », reprennent-ils, conduisant le groupe comme un troupeau ou un convoi de détenus, jusqu'à un bâtiment de plain-pied.

Une partie des étudiants qui crient ont le visage masqué par des foulards, nimbé par les fumigènes que certains tiennent à la main. Arrivés à destination, les leaders forment une haie et brandissent des seringues remplies d'alcool : les étudiants qu'ils ont guidés jusqu'à eux doivent ingérer plusieurs fois leur contenu, en quelques secondes, pour pouvoir arriver au bout de la file. « Alleeez, plus vite que ça ! », exhortent les meneurs. L’une des jeunes femmes contraintes de boire grimace et recule la tête.

Alcoolisation et séances d'humiliation

Ces scènes figurent dans une vidéo, tournée à l'automne 2022, que Mediacités s'est procurée. Elle atteste une fois de plus que les étudiants de la faculté de médecine Henri-Warembourg de Lille subissent chaque année du bizutage, confirmant notre première enquête publiée en septembre.

Les bizuteurs font partie du groupe des « Thorgal », nouvellement entrés en troisième année (Med3, dans le jargon de la fac) ; les bizutés sont des « Arkane » (Med2), fraîchement admis en . . .