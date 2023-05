Mathilde Liévin ne s’imaginait pas un jour faire l’objet d’une plainte pour avoir exercé son rôle de conseillère municipale. Cette novice en politique, élue sur la liste d’opposition Agir pour l’avenir, ne comprend toujours pas pourquoi Sébastien Leprêtre, maire depuis quinze ans de cette petite commune de 22 000 habitants, vice‐président de la Métropole de Lille, conseiller départemental et figure de la droite régionale, l’a assignée en justice pour diffamation.

« En octobre dernier, j’ai demandé en conseil municipal si monsieur le maire était en mesure de justifier ses notes de frais pour ses déplacements à un congrès, comme la loi le prévoit », se remémore l’élue. La question n’a rien d’illégitime. Elle déclenche pourtant une réplique virulente du premier magistrat de la commune sur un terrain inattendu : le judiciaire.

Elle apprend en effet que le maire va déposer plainte contre elle pour diffamation et demander la prise en charge de ses frais de justice par la municipalité. Cette demande de protection fonctionnelle est mise à l’ordre du jour du conseil municipal du 15 décembre 2022. Problème, « il a indiqué détenir une procuration de son premier adjoint et a voté à ce titre pour lui‐même au lieu de se déporter », raconte Roberto Rinaldi, élu de l’opposition Agir pour l’avenir. Celle‐ci saisit alors le tribunal administratif, le préfet et le procureur et parvient à faire annuler la délibération sur ce motif.

Cela ne dissuade pas Sébastien Leprêtre de soumettre une …