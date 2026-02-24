Doubler les caméras de vidéosurveillance à Lyon : ce que vaut réellement la promesse de Jean‐Michel Aulas

Le candidat de la droite et des macronistes promet de porter le nombre de caméras dans la ville de 600 à 1200. Pour quel coût et avec quelle justification ? Mediacités passe au crible une annonce électorale dont la pertinence et le chiffrage posent question.

Une caméra de vidéosurveillance dans une rue du 7e arrondissement de Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Le 17 février dernier, cinq jours après la rixe qui a coûté la vie au militant d’extrême droite Quentin Deranque, Jean‐Michel Aulas est invité dans la matinale de France Inter. Interrogé sur le drame, le candidat de la droite à la mairie de Lyon en profite pour tacler son adversaire écologiste Grégory Doucet sur la vidéosurveillance : « Au début, on [la majorité sortante] était contre ce système et puis maintenant, le maire annonce 290 à 300 caméras. On estime, nous, dans notre programme, qu’il en faudrait 600 [supplémentaires] à la fin du mandat. » En réalité, Grégory Doucet s’est engagé sur le déploiement de 90 nouvelles caméras, alors que, selon les chiffres de la municipalité, le parc actuel en compte 635, dont 30 nomades.

La promesse de Jean‐Michel Aulas n’est pas nouvelle : le 8 décembre 2025, à l’occasion de la Fête des Lumières, il avait déjà annoncé qu’il souhaitait « le doublement du parc de vidéoprotection, pour atteindre 1 200 caméras ». Dans un communiqué, il estimait alors « qu’avec une caméra pour 900 habitants et un policier municipal pour 1 800 habitants, la ville était très en deçà des standards d’une grande métropole européenne ».

Pour le déploiement de 600 nouvelles caméras, il annonçait prévoir une enveloppe comprise entre 6 et 9 millions d’euros, ainsi « qu’un peu plus de 2 millions d’euros » pour assurer le fonctionnement annuel. Des sommes qui ne correspondent pas au programme chiffré présenté par le candidat Aulas le 20 février dernier : dans le document alors diffusé à la presse, l’installation de 600 caméras est estimée à 2 millions d’euros. Et qui, par ailleurs, ne semblent pas vraiment correspondre au prix d’un tel équipement [lire plus bas].

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 6 minutes

Favorite

Par Collin Sctrick, Noémie Harvat, Uma Chuzeville, Elise Carrel et Guillaume Vial

1 / ?