« On va savoir si vous pouvez continuer à gratouiller dans la terre sans risques ! » Dans le jardinet à l’arrière de sa coquette maison en brique, Clémentine Desrumaux observe les opérations avec attention, flanquée de ses garçons âgés de six et huit ans.

Comme près de 200 autres propriétaires à Lille‐Sud, elle a accepté que des relevés de concentration de plomb soient effectués sur son terrain. Totalement financée par la ville de Lille, cette campagne de tests a débuté à l’été et doit durer jusqu’à la mi‐octobre. Elle coûtera au total 122 000 euros.

La famille Desrumaux réside à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de l’usine Exide Technologies. Le site de fabrication de batteries au plomb fermera définitivement en fin d’année… mais les pollutions qu’il a provoqué resteront, elles, encore longtemps.

Comme l’a déjà pointé Mediacités, la prise de conscience de l’enjeu par les habitants du quartier a été tardive. Néanmoins, se protéger des risques de contamination figure désormais au sommet de leurs préoccupations. C’est d’ailleurs sur un groupe WhatsApp entre voisins que la mère de famille installée à Lille‐Sud depuis six ans a entendu parler de la …