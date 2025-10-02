« L’État a failli » : autour de l’usine Exide, la bataille de la ville de Lille pour protéger les riverains des pollutions au plomb

Alors que l’usine de batteries au plomb de Lille-Sud fermera en fin d’année, la commune a entrepris une série de tests afin de déterminer le niveau des pollutions dans les jardins des habitations alentour. Un changement de méthode qui s’inscrit dans une bataille de dix ans face à la préfecture, comme le retrace Mediacités à l’appui de courriers inédits.

T
Test de concentration de plomb dans le jardin d’une maison de Lille-Sud le 24 septembre, Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

« On va savoir si vous pouvez continuer à gratouiller dans la terre sans risques ! » Dans le jardinet à l’arrière de sa coquette maison en brique, Clémentine Desrumaux observe les opérations avec attention, flanquée de ses garçons âgés de six et huit ans.

Comme près de 200 autres propriétaires à Lille‐Sud, elle a accepté que des relevés de concentration de plomb soient effectués sur son terrain. Totalement financée par la ville de Lille, cette campagne de tests a débuté à l’été et doit durer jusqu’à la mi‐octobre. Elle coûtera au total 122 000 euros. 

La famille Desrumaux réside à moins d’un kilomètre à vol d’oiseau de l’usine Exide Technologies. Le site de fabrication de batteries au plomb fermera définitivement en fin d’année… mais les pollutions qu’il a provoqué resteront, elles, encore longtemps.

Comme l’a déjà pointé Mediacités, la prise de conscience de l’enjeu par les habitants du quartier a été tardive. Néanmoins, se protéger des risques de contamination figure désormais au sommet de leurs préoccupations. C’est d’ailleurs sur un groupe WhatsApp entre voisins que la mère de famille installée à Lille‐Sud depuis six ans a entendu parler de la …

Publié le

Modifié le

Temps de lecture : 7 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

