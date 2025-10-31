À l’usine de batteries au plomb Exide à Lille‐Sud, une pollution peut en cacher une autre

Pollueur historique des sols au sud de Lille, le fabricant Exide Technologies a également contaminé les eaux, comme le révèlent plusieurs rapports d’inspection du site. Interrogée sur des éventuels risques environnementaux et sanitaires, la préfecture, autorité de tutelle de l'industriel, a refusé de répondre à nos questions.

L’industriel américain Exide Technologies a annoncé la fermeture du site de Lille-Sud en fin d’année 2025. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

En près d’un siècle d’existence le long du faubourg d’Arras à Lille‐Sud, l’usine de batteries au plomb Exide Technologies a durablement pollué les sols alentours. Si ce constat est longtemps resté ignoré des riverains, l’enjeu sanitaire – le plomb est particulièrement nocif pour les enfants et les femmes enceintes – fait désormais figure de priorité. En témoignent la campagne de tests récemment menée par la Ville de Lille ainsi que les nouveaux prélèvements en cours dans les jardins privés de Faches‐Thumesnil.

Alors que le site industriel doit fermer ses portes en fin d’année, Mediacités révèle qu’Exide a régulièrement manqué à ses obligations en matière de rejets de plomb dans l’eau. À l’appui de plusieurs rapports d’inspection disponibles en source ouverte sur le site Géorisques [lire l’encadré “En coulisses”], nous avons en effet pu identifier plusieurs dizaines de taux anormalement élevés de plomb. Avant d’être acheminés vers la station d’épuration de Marquette‐lez‐Lille, les « effluents aqueux » du site connaissent un premier traitement sur le site de Lille‐Sud. Or celui‐ci s’est révélé défaillant. 

Interrogé au sujet de ces dépassements, l …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte

Publié le

Temps de lecture : 5 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?