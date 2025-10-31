À l’usine de batteries au plomb Exide à Lille‐Sud, une pollution peut en cacher une autre

En près d’un siècle d’existence le long du faubourg d’Arras à Lille‐Sud, l’usine de batteries au plomb Exide Technologies a durablement pollué les sols alentours. Si ce constat est longtemps resté ignoré des riverains, l’enjeu sanitaire – le plomb est particulièrement nocif pour les enfants et les femmes enceintes – fait désormais figure de priorité. En témoignent la campagne de tests récemment menée par la Ville de Lille ainsi que les nouveaux prélèvements en cours dans les jardins privés de Faches‐Thumesnil.

Alors que le site industriel doit fermer ses portes en fin d’année, Mediacités révèle qu’Exide a régulièrement manqué à ses obligations en matière de rejets de plomb dans l’eau. À l’appui de plusieurs rapports d’inspection disponibles en source ouverte sur le site Géorisques [lire l’encadré “En coulisses”], nous avons en effet pu identifier plusieurs dizaines de taux anormalement élevés de plomb. Avant d’être acheminés vers la station d’épuration de Marquette‐lez‐Lille, les « effluents aqueux » du site connaissent un premier traitement sur le site de Lille‐Sud. Or celui‐ci s’est révélé défaillant.

Interrogé au sujet de ces dépassements, l …