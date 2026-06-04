Ce qu’il faut savoir sur les pollutions au plomb autour du site industriel Exide au sud de Lille

À vive allure sur le faubourg d’Arras, au sud de Lille, les voitures, les cyclistes et les bus passent devant elle sans y prêter attention. Elle fait partie du décor depuis plus d’un siècle. Elle, c’est l’usine de batteries au plomb Exide Technologies, une usine de briques rouges et aux toitures “shed”, en dents de scie, typique de l’architecture industrielle.

En perte de vitesse depuis le début des années 2000, dépassée par de nouveaux procédés à base de lithium, la fabrique, d’abord propriété du groupe Tudor, a définitivement fermé ses portes en décembre 2025. C’est désormais une friche, comme la métropole lilloise en compte tant.

Exide Technologies laisse derrière elle 211 salariés, qui regrettent amèrement le défaut d’anticipation de leurs dirigeants. Mais elle lègue également un lourd héritage sous la forme d’une importante pollution des sols alentour. Longtemps méconnue, son ampleur se révèle davantage chaque année, à mesure que des analyses sont menées. Mediacités rend publics les résultats des dernières en date, initiées et financées par les communes de Lille et Faches‐Thumesnil et confiées au laboratoire de recherche de l’école d’ingénieur Junia.

Une importante pollution aux abords de l’usine

À Lille (quartiers Lille‐Sud et Moulins), l’étude s’appuie sur des prélèvements réalisés dans 181 jardins privés. À Faches‐Thumesnil, 37 parcelles ont été analysées (33 habitations individuelles, une crèche et 3 parcs publics). Les résultats [détaillés dans les visualisations ainsi que dans le PowerPoint ci‐dessous], mettent une nouvelle fois en évidence une vaste contamination au plomb sous l’influence de l’activité de l’usine.

Plus de la moitié des parcelles analysées présentent un niveau de contamination supérieur au seuil d’alerte, que le Haut Conseil de la Santé Publique fixe à 300 milligrammes (mg) de plomb par kilogramme (kg) de sol. Treize prélèvements ont par ailleurs révélé des “points chauds”, soit des terrains présentant des concentrations supérieures à 1 000 mg/kg. Contrairement à Faches‐Thumesnil, la Ville de Lille ne nous a pas transmis la localisation de ces points.

« Pour ces parcelles où la concentration en plomb est particulièrement élevée, on peut suspecter un apport de matériau contaminé en plus de l’influence de l’usine, », pose Aurélie Pelfrène, enseignante‐chercheuse en toxicologie de l’environnement et coordinatrice de l’étude.

À Faches‐Thumesnil, le parc Tudor très fortement pollué

Grâce à de précédents prélèvements, on sait que les douze parcs publics lillois de la zone – dont plusieurs, à l’instar du parc Grand Sud ont fait l’objet de travaux de décontamination – présentent tous des taux inférieurs au seuil de vigilance (100 mg/kg). À Faches‐Thumesnil en revanche, des concentrations importantes de plomb ont été relevées dans le sol de plusieurs espaces …