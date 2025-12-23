Ce pesticide du Pas‐de‐Calais qui menace la fourniture en eau potable de l’agglomération lilloise

L’alerte à été donnée il y un an. Mais en toute discrétion. Le plus gros site de production d’eau potable de la région, situé à Aire‐sur‐la‐Lys, près de Saint‐Omer, est victime d’un problème de « non conformité » de l’eau qu’elle fournit notamment à plus d’un tiers de la population de la métropole de Lille. En cause, une toute nouvelle source de pollution : le flufénacet, un herbicide utilisé pour le traitement des céréales d’hiver. Et ce pesticide traîne dans son sillage une molécule qui fait aujourd’hui figure d’une petite bombe sanitaire et économique.

Fin décembre 2024, la direction du Syndicat mixte d’adduction des eaux de la Lys (Smael), qui pilote cette usine, reçoit un résultat d’analyse préoccupant. Le contrôle de l’eau du robinet à Prémesques, près de Lille, affiche un taux de flufénacet qui dépasse la limite de qualité : 0,15 microgramme par litre (µg/l) au lieu de 0,1 μg/l. L’eau est déclarée « non conforme » aux critères de qualité.

Quinze jours plus tard, en janvier, une nouvelle analyse vient confirmer la première. Cette fois, la concentration atteint 0,214 µg/l, soit plus du double de la norme admise. L’eau reste potable mais, une fois détectée, cette pollution nécessite de prendre des mesures pour éviter sa propagation.

Au sein de l’usine, c’est le branle‐bas de combat. « Nous avons augmenté le traitement de l’eau au charbon actif en poudre pour permettre un abattement relatif de ce polluant et redescendre en dessous du seuil d’alerte », avoue le directeur du site, Daniel Defives, contacté par Médiacités. Selon nos informations, ce traitement forcé a coûté plusieurs dizaines de milliers d’euros à la structure publique

« En parallèle, nous avons mené une campagne d’analyses mensuelles sur le paramètre flufénacet, poursuit Daniel Defives. A ce jour, aucune nouvelle non‐conformité n’a été constatée. » L’ARS confirme, en effet, qu’un contrôle de vérification, effectué dès la fin du mois de janvier, avait enregistré une teneur conforme de 0,012 µg/l.

L’eau reste potable « Il n’y a aucune raison d’alerter la population ». L’ARS des Hauts‐de‐France, se veut rassurante. Et d’expliquer. Deux seuils s’appliquent pour évaluer la présence de pesticides dans l’eau du robinet : la limite de qualité et les valeurs sanitaires maximales (Vmax). La limite de qualité est fixée à 0,1 μg/l pour le flufénacet. « Il s’agit d’une valeur environnementale, et non sanitaire, avec pour objectif que les gestionnaires puissent mettre en place des actions pour réduire au maximum la présence de la substance dans l’eau », rappelle l’ARS. En revanche, lorsque les valeurs sanitaires maximales, fixées par l’agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), sont dépassées, elles peuvent conduire à une restriction de consommation de l’eau. « Les teneurs enregistrées sont très en deçà de la Vmax du Flufénacet située à 1 µg/l, insiste l’ARS. L’eau peut donc bien être consommée sans risque pour la santé. »

Le plus grand danger est à venir

Problème résolu ? Pas vraiment. Tout d’abord, de récentes analyses d’eau montrent à nouveau des taux de non conformité, selon nos informations, non confirmées par le Smael. Mais surtout, derrière le flufénacet, se cache une menace beaucoup plus préoccupante. Ce pesticide, l’un des plus utilisés en France et en Europe, appartient à la famille chimique des Pfas (substances per‐ et polyfluoroalkylées) et sa dégradation dans la nature donne naissance à un des métabolites* qui préoccupe le plus les scientifiques actuellement : le TFA (acide trifluoroacétique).

En effet, après une dizaine d’années d’études, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a finit par conclure, en septembre, que ce flufénacet et son métabolite dérivé, le TFA, étaient des perturbateurs endocriniens et des « polluants éternels », dont l’interdiction est en débat au niveau européen.

Longtemps passé sous les radars des campagnes de surveillance à cause de sa très petite taille, le TFA attise désormais les craintes des scientifiques, de la commission européenne et de l’Organisation mondiale de la santé. Sur le site de l’association de protection de l’environnement, Générations Futures, on peut lire que « des études toxicologiques indiquent le TFA comme toxique pour le foie et pour la reproduction. Ces données ont conduit l’Allemagne à proposer de classer le TFA comme un reprotoxique (substance toxique pour la reproduction,ndlr) probable pour l’homme ». De quoi s’inquiéter lorsque l’infertilité est reconnue comme une des causes de la baisse de la natalité.

Or, pour l’instant, le taux de TFA dans l’eau (contrairement à celui du flufénacet) ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique en France. Les premières données officielles sur sa présence dans l’environnement viennent d’être rendues publiques au début du mois de décembre. Avec des résultats inquiétants. Au point que certains pays européens ont d’ores et déjà fixé des valeurs sanitaires limites, comme les Pays‐Bas avec un seuil à 2,2 µg/l.

Le TFA, polluant éternel et omniprésent L’eau de la métropole de Lille (MEL) est‐elle chargée en TFA ? Une source nous a indiqué que son taux était déjà contrôlé par la Mel et son gestionnaire de l’eau, Iléo. Aucune confirmation de la part de la MEL qui n’a pas souhaité, fidèle à son habitude, répondre à nos sollicitations. Mais cette anticipation serait de bon augure. L’Anses vient de publier, le 3 décembre, les résultats d’une campagne nationale de mesure des Pfas dans l’eau potable. Une première. Sur les 35 Pfas recherchés, 20 ont été détectés dans les quelque 600 échantillons d’eau brute et 19 dans les 600 autres échantillons d’eau distribuée au robinet. Dans cette enquête, le TFA a été détecté dans 92 % des prélèvements d’eau. Ce qui confirme les craintes de Générations futures de retrouver ce métabolite « quasiment partout et possiblement à des teneurs importantes ». L’ONG rappelle que, dans une étude qu’elle avait menée, « trois échantillons d’eau potable testés en France sur quatre contenaient des teneurs en TFA supérieures à 0,1 μg/l ». Cela signifie que si une réglementation sanitaire voit le jour, c’est potentiellement un quart de l’eau potable consommé qui serait considéré comme non conforme.



Grave menace économique

Au Smael, l’affaire est prise très au sérieux. « La concentration de TFA pourrait bientôt être surveillée et son accumulation dans le milieu naturel pose un autre niveau de difficulté, reconnaît Daniel Defives. Son élimination est complexe et techniquement quasi‐impossible à envisager sur nos installations de production d’eau potable ». Avec des investissements pouvant atteindre des dizaines de millions d’euros, le site « sortirait largement de son modèle économique » pour simplement traiter ce polluant.

De fait, selon nos informations, la potentielle neutralisation du TFA via un système de membranes et une consommation électrique gigantesque pourrait quadrupler le coût de production. En clair, le site pourrait mettre la clé sous la porte, faute d’être en capacité de délivrer de l’eau conforme. A moins que ce ne soit le tarif de l’eau du robinet qui se mette à flamber.

Contacté, le groupe Veolia, qui exploite le site d’Aire-sur-la-Lys, relativise. « Nous avons fait des recherches sur la présence des Pfas dans nos sites de production et de captage. Un seul, à Dieudonne, près de Senlis, dans l’Oise, a dû faire l’objet d’une fermeture car les taux étaient trop élevés », assure un porte‐parole à Mediacités. Sauf que le TFA n’a pas été pris en compte et le cas du Smael est plus épineux.

A Dieudonne, la fermeture du site, en juillet 2024, concernait l’alimentation en eau potable de 2 800 personnes. Dans la métropole de Lille, ce sont environ 300 000 habitants qui seraient concernés par une éventuelle coupure de la distribution d’eau à Aire‐sur‐la Lys. Sans compter les autres réseaux d’eau potable de la région ravitaillés par cette même usine.

Faute de pouvoir appliquer un traitement curatif, la direction de l’usine mise donc sur la réduction des sources de pollutions avant qu’il ne soit trop tard. Il y a quelques mois, au début de l’automne, une veille portant sur les épandages de flufénacet autour du site a été mise en place en collaboration avec la Chambre d’agriculture du Nord‐Pas‐de‐Calais. « Elle a permis d’adapter les niveaux de traitement au charbon actif de nos installations », précise le directeur du site, qui souhaiterait aller plus loin.

« Même si le flufénacet venait à être interdit prochainement, nous restons très attentifs aux molécules qui pourraient être utilisées en substitution, prévient Daniel Defives. Pour résoudre durablement ces problèmes, la meilleure solution serait de remplacer ces produits phytosanitaires par des techniques de culture plus adaptées. Le Smael travaille d’ailleurs à un plan d’actions sur le sujet en lien avec le monde agricole. »

Vers un périmètre d’interdiction des pesticides ?

Car face à l’ampleur du problème, la préfecture du Pas‐de‐Calais est également entrée dans le grand bain des négociations, selon une source proche du dossier qui s’est confiée à Mediacités. Avec, en ligne de mire, la possible mise en place d’une zone soumise à contrainte environnementale (ZSCE) sur un périmètre sensible de 16 kilomètres carrés en contact direct avec la rivière Lys où est puisée l’eau. Objectif : bannir l’utilisation des produits phytosanitaires sur ce périmètre pour préserver la qualité de l’eau.

La mise en place d’une ZCSE serait, en tout cas, une première dans la région. Toujours selon nos informations, seul le département de l’Aisne a commencé à en mettre en place, mais au stade « plan d’actions volontaires », donc sans réelle contrainte. Car le sujet est explosif. L’usine se trouve, en effet, au cœur d’une surface agricole utile de 230 kilomètres carrés où l’utilisation des pesticides reste monnaie courante. Le Pas‐de‐Calais fait d’ailleurs partie du top 5 des départements où la quantité de flufénacet achetée est la plus forte.

L’eau potable et les pesticides peuvent‐ils encore faire bon ménage avec la découverte du TFA ? Contactée, la préfecture reste muette, tout comme la Chambre d’agriculture. La semaine dernière, près de Rennes, une réunion sur le nouveau plan de gestion de l’eau a dû être annulée à la dernière minute face à la colère des syndicats agricoles, la FNSEA et la Coordination rurale. Objet de la réunion : interdire d’ici à 2029 des herbicides de maïs près des zones de captage d’eau.

Lyon attaque les industriels A Lyon, voilà un an que le spectre du TFA a fait son apparition. « Le champ captant qui alimente 98 % de la population en eau potable est contaminé », expliquait, en début d’année, Anne Grosperrin, vice présidente du Grand Lyon, dans un dossier du Monde consacré aux polluants éternels. Depuis fin 2024, le sud de Lyon est devenu un centre d’expérimentation pour lutter contre la pollution des Pfas. Première initiative : relier les sources pour mélanger les eaux et faire baisser la concentration des polluants. Coût estimé : 15 millions. « Et ça, c’était avant que l’on apprenne cette contamination au TFA dans nos ressources considérées de très bonne qualité », s’inquiète Anne Grosperrin au Monde. Face à cette pollution durable, la métropole de Lyon a assigné , en mars 2024, les firmes Arkema et Daikin devant le tribunal judiciaire. “Il s’agit d’établir une éventuelle responsabilité pour faire jouer ensuite le principe du pollueur‐payeur”, souligne le Grand Lyon à Médiacités. Les experts nommés par la justice doivent rendre leur rapport d’ici à fin 2026.

