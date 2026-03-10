PFAS rejetés par les incinérateurs du Grand Lyon : riverains à toute épreuve ?

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette fois-ci : nos révélations sur les rejets atmosphériques de « polluants éternels » par les incinérateurs de la métropole de Lyon.

On connaissait les PFAS « made in » Arkema ou Daikin. Il faut désormais compter sur ceux rejetés par les incinérateurs du Grand Lyon. La semaine dernière, Mediacités vous a révélé que les deux usines du territoire où sont brulées nos ordures ménagères – celle de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon, et celle de Rillieux‐la‐Pape – recrachaient dans l’air ces molécules toxiques pour l’homme, surnommées « polluants éternels » et rendues tristement célèbres par le scandale environnemental qui concerne la vallée de la chimie.

Des mesures effectuées entre 2023 et 2025 mettent en évidence la présence de PFAS dans les rejets atmosphériques des incinérateurs dans des proportions très variables. Vu l’absence de norme en la matière, ces résultats restent difficile à interpréter et les spécialistes sollicités par Mediacités restent prudents sur le possible impact sur la santé des riverains. Reste que certaines concentrations constatées s’avèrent « très élevées », note l’un d’eux.

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale.