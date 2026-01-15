La région Hauts‐de‐France se rêve en nouvel Eldorado de l’industrie de la défense

« Il faut qu’on continue de battre le fer tant qu’il est chaud, que le monde économique et politique avancent ensemble. Aujourd’hui, dans ce contexte d’inquiétude, il y a une place à prendre. » Le président de la région Hauts‐de‐France Xavier Bertrand déroule son discours devant une vingtaine d’entrepreneurs locaux réunis sur le campus du Medef (Mouvement des entreprises de France), à Marcq‐en‐Barœul.

Après les batteries électriques et les data centers, il a une nouvelle obsession : investir dans le domaine de la défense pour faire de la région un acteur de premier plan, à l’heure où le gouvernement pousse à l’accélération de la production d’armements dans un contexte géopolitique incertain.

« Instaurer une efficience industrielle » ; « faire face à des délais de production plus courts et à une augmentation de la cadence » : les objectifs de la Direction générale de l’armement (DGA) listés par Pierre Foulquier, sous‐directeur chaînes d’approvisionnement et Territoires à la direction de l’industrie de défense, suscitent de l’espoir chez un certain nombre de dirigeants d’entreprise locaux qui se voient bien monter dans le TGV d’un secteur promis à une croissance certaine. Mais ces espoirs pourraient bien vite être douchés, alors que les barrières à l’entrée restent nombreuses.

L’opportunité est aussi perçue par Xavier Bertrand, qui se mobilise sur la question depuis plusieurs mois. Celui que Yann Orpin, vice‐président du Medef, qualifie de « général civil », a multiplié les annonces et les événements autour de l’industrie de la défense. En juin dernier, le conseil régional adopte ainsi le “Pass Drones”, un programme d’accompagnement visant à structurer cette « filière stratégique, à la croisée de l’innovation, de la sécurité et de la souveraineté industrielle ».

Une première subvention – pour 30 000 euros – de ce projet à 400 000 euros est accordée à la jeune start‐up du Pas‐de‐Calais Asterodyn, qui produit « les drones qui vont les plus vite au monde » (jusqu’à 400 kilomètres heure) et qui « entend élargir sa gamme vers des applications militaires », en implantant une nouvelle société à Villeneuve‑d’Ascq.

250 millions d’euros

Quelques jours plus tard, le 24 juin 2025, les représentants de l’Etat viennent assister à Chantilly (Oise) aux Assises Régionales de la Défense, co‐organisées avec la Région, la Chambre du commerce et de l’Industrie (CCI) ainsi qu’Entreprises et Cit …