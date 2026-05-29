Subventions illégales, association créée de toutes pièces : les tours de passe‐passe de Xavier Bertrand pour s’opposer aux éoliennes

Condamnée en première instance par la justice administrative à récupérer les sommes versées à une association anti-éoliennes imaginée par Xavier Bertrand, la Région Hauts-de-France vient de voter une nouvelle subvention en sa faveur, persistant envers et contre tout dans son combat contre l’implantation de nouveaux mâts.

Le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand et la présidente de la Fédération Stop Eoliennes Hauts-de-France Bénédicte Coste Leclerc de Hautecloque s'opposent à l'implantation de nouvelles éoliennes sur le territoire. Image d'illustration.

« Je mettrai un terme au développement anarchique de l’éolien qui défigure nos paysages qui font la France. » Voilà plus de dix ans que Xavier Bertrand espère faire tourner le vent en sa faveur. Élu en 2015 à la tête de la région de France la plus dotée en éoliennes, l’ancien ministre a fait de la lutte contre cette énergie renouvelable un combat prioritaire, comme l’a déjà raconté Mediacités.

Mais, en tant que président de région, Xavier Bertrand n’a pas forcément toute la latitude qu’il souhaiterait pour peser de tout son poids contre l’implantation d’éoliennes, celle‐ci relevant du ressort de l’Etat. Ses nombreux courriers d’opposition envoyés au préfet restés sans effet, Xavier Bertrand relance sa campagne en 2021, avec une idée claire. « La Région est en mesure d’avoir comme partenaire une fédération d’associations anti‐éolien. Nous allons financer ces associations pour qu’elles engagent des actions en justice pour retarder et empêcher les projets », avance‐t‐il au micro de France 3.

C’est ainsi que naît au début 2022, la fédération Stop Éoliennes Hauts‐de‐France, dont la particularité est d’être très largement financée dès sa création… par la région qui lui fournit près de 80 % de ses ressources. Sur le modèle pensé par Xavier Bertrand, elle s’organise pour attaquer en justice les décisions d’implantation d’éoliennes, en finançant les recours de collectifs locaux ou de particuliers concernés à hauteur de 50 %, et en leur fournissant des montages visuels.
La justice annule les subventions versées entre 2022 et 2024
« Nous n’avons pas de levier pour aller contre un projet. Voilà pourquoi nous soutenons financièrement cette fédération », résume Christophe Coulon, vice‐président du conseil régional et proche de Xavier Bertrand dans les colonnes de 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Publié le

Temps de lecture : 8 minutes

Favorite

Par Eden Sakhi Momen

1 / ?