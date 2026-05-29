Subventions illégales, association créée de toutes pièces : les tours de passe‐passe de Xavier Bertrand pour s’opposer aux éoliennes

« Je mettrai un terme au développement anarchique de l’éolien qui défigure nos paysages qui font la France. » Voilà plus de dix ans que Xavier Bertrand espère faire tourner le vent en sa faveur. Élu en 2015 à la tête de la région de France la plus dotée en éoliennes, l’ancien ministre a fait de la lutte contre cette énergie renouvelable un combat prioritaire, comme l’a déjà raconté Mediacités.

Mais, en tant que président de région, Xavier Bertrand n’a pas forcément toute la latitude qu’il souhaiterait pour peser de tout son poids contre l’implantation d’éoliennes, celle‐ci relevant du ressort de l’Etat. Ses nombreux courriers d’opposition envoyés au préfet restés sans effet, Xavier Bertrand relance sa campagne en 2021, avec une idée claire. « La Région est en mesure d’avoir comme partenaire une fédération d’associations anti‐éolien. Nous allons financer ces associations pour qu’elles engagent des actions en justice pour retarder et empêcher les projets », avance‐t‐il au micro de France 3.

C’est ainsi que naît au début 2022, la fédération Stop Éoliennes Hauts‐de‐France, dont la particularité est d’être très largement financée dès sa création… par la région qui lui fournit près de 80 % de ses ressources. Sur le modèle pensé par Xavier Bertrand, elle s’organise pour attaquer en justice les décisions d’implantation d’éoliennes, en finançant les recours de collectifs locaux ou de particuliers concernés à hauteur de 50 %, et en leur fournissant des montages visuels.

La justice annule les subventions versées entre 2022 et 2024

« Nous n’avons pas de levier pour aller contre un projet. Voilà pourquoi nous soutenons financièrement cette fédération », résume Christophe Coulon, vice‐président du conseil régional et proche de Xavier Bertrand dans les colonnes de