Marcq Institution parmi les 51 établissements scolaires privés inspectés par le rectorat de Lille en 2025

Alors que le lycée musulman Averroès avait été le seul contrôlé par les services d’académie au cours des dernières années, les inspections des établissements privés sous contrat ont été renforcées en réaction au scandale Bétharram. L’ensemble scolaire privé de Marcq-en-Baroeul a été concerné. En 2024, un professeur avait été mis à la retraite anticipée après des « comportements inappropriés ».

La chapelle de l’ensemble scolaire privé catholique Marcq Institution à Marcq-en-Barœul. Photo : Matthieu Slisse / Mediacités

Le 6 mai 2025, Marcq Institution, groupe scolaire privé catholique scolarisant plus de 3 200 élèves de la maternelle à la classe préparatoire a fait l’objet d’une inspection académique. C’était la première depuis… des décennies. Et pour cause, à l’exception notable du lycée musulman Averroès, l’académie de Lille a longtemps laissé l’enseignement privé très largement hors de contrôle.

Mais comme partout en France, il y a un après l’affaire « Bétharram », l’établissement par lequel le scandale des violences physiques et sexuelles dans l’enseignement privé catholique est parti. « L’État n’a pas été au rendez‐vous (…). Je regrette profondément que, collectivement, nous n’ayons pas été à la hauteur », avait concédé la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne, au printemps dernier. D’où la promesse d’une réaction forte : réaliser 1 000 contrôles en France en 2025.

Passé l’effet d’annonce, l’ambition a‑t‐elle été tenue ? Le ministère de l’Éducation nationale, dirigé depuis octobre par Édouard Geffray – 

Après Bétharram : l'enseignement privé dans le viseur de l'Education Nationale

Par Matthieu Slisse

