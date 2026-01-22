Marcq Institution parmi les 51 établissements scolaires privés inspectés par le rectorat de Lille en 2025

Le 6 mai 2025, Marcq Institution, groupe scolaire privé catholique scolarisant plus de 3 200 élèves de la maternelle à la classe préparatoire a fait l’objet d’une inspection académique. C’était la première depuis… des décennies. Et pour cause, à l’exception notable du lycée musulman Averroès, l’académie de Lille a longtemps laissé l’enseignement privé très largement hors de contrôle.

Mais comme partout en France, il y a un après l’affaire « Bétharram », l’établissement par lequel le scandale des violences physiques et sexuelles dans l’enseignement privé catholique est parti. « L’État n’a pas été au rendez‐vous (…). Je regrette profondément que, collectivement, nous n’ayons pas été à la hauteur », avait concédé la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne, au printemps dernier. D’où la promesse d’une réaction forte : réaliser 1 000 contrôles en France en 2025.

Passé l’effet d’annonce, l’ambition a‑t‐elle été tenue ? Le ministère de l’Éducation nationale, dirigé depuis octobre par Édouard Geffray –