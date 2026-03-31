Le gestionnaire est‐il parti avec l’argent des voyages scolaires ? Comme l’a appris Mediacités, la direction du collège Gabriel Rosset, situé dans le quartier de Gerland, a porté plainte en mars 2025 contre l’ancien secrétaire général de l’établissement, un poste clef chargé de la gestion administrative et financière. Occupant le poste en tant que remplaçant entre
Lyon : soupçons de détournement de fonds au collège Gabriel Rosset
Selon les informations de Mediacités, l'établissement du quartier de Gerland a porté plainte pour « vol » contre un ancien gestionnaire, accusé d’avoir détourné à son profit un peu plus de 2000 euros d’argent liquide versé par les familles.