Lyon : soupçons de détournement de fonds au collège Gabriel Rosset

Selon les informations de Mediacités, l'établissement du quartier de Gerland a porté plainte pour « vol » contre un ancien gestionnaire, accusé d’avoir détourné à son profit un peu plus de 2000 euros d’argent liquide versé par les familles.

Devant le collège Gabriel Rosset, à Lyon. Photo : CC BY-SA S.Brunner.

Le gestionnaire est‐il parti avec l’argent des voyages scolaires ? Comme l’a appris Mediacités, la direction du collège Gabriel Rosset, situé dans le quartier de Gerland, a porté plainte en mars 2025 contre l’ancien secrétaire général de l’établissement, un poste clef chargé de la gestion administrative et financière. Occupant le poste en tant que remplaçant entre

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Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

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Par Mathieu Périsse

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