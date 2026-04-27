Contrôles de l’enseignement privé après Bétharram : l’académie de Toulouse refuse toujours la transparence

Depuis janvier 2025, le rectorat de Toulouse a inspecté 31 écoles, collèges et lycées privés sous contrat. 13 de ces contrôles ont été effectués uniquement sur pièces (étude du projet d’établissement et du règlement intérieur, analyse des emplois du temps…), quand 18 autres ont consisté en une visite sur place d’une équipe d’inspecteurs.

Quels sont les établissements concernés ? Impossible de le détailler intégralement, car contrairement à ceux de Nantes, Lyon, ainsi que 15 autres services d’académie, le rectorat de Toulouse refuse toujours de nous transmettre l’inventaire demandé… depuis le mois d’août 2025.

https://www.mediacites.fr/complement-denquete/national/2026/04/27/le-bilan-des-inspections-lancees-dans-lenseignement-prive-apres-laffaire-betharram-se-fait-attendre/

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’un plan, inédit au niveau national, initié en réaction au scandale Notre‐Dame de Bétharram, du nom de cet établissement du Béarn où se sont déroulés, depuis les années 1950, parmi les plus nombreux faits de pédocriminalité (connus) de l’histoire de l’éducation française… sans que les pouvoirs publics n’y mettent fin.

« Il faut absolument tout faire pour …