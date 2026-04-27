Contrôles de l’enseignement privé après Bétharram : l’académie de Toulouse refuse toujours la transparence

Bien qu'ils soient publics, le rectorat de Toulouse refuse de nous transmettre tout document concernant les établissements contrôlés après l’affaire Bétharram. Via des recoupements journalistiques et syndicaux, nous pouvons néanmoins dresser la liste d’une partie des inspections réalisées en 2025-2026. L'établissement du Caousou en fait partie.

Captures des sites de l'ensemble scolaire Le Ferradou de Blagnac, du collège Sacré Coeur de Saint Girons (Ariège) et du collège Saint Viateur-Canaguet d'Onet Le Château (Aveyron). Montage : Mediacités.

Depuis janvier 2025, le rectorat de Toulouse a inspecté 31 écoles, collèges et lycées privés sous contrat. 13 de ces contrôles ont été effectués uniquement sur pièces (étude du projet d’établissement et du règlement intérieur, analyse des emplois du temps…), quand 18 autres ont consisté en une visite sur place d’une équipe d’inspecteurs.

Quels sont les établissements concernés ? Impossible de le détailler intégralement, car contrairement à ceux de Nantes, Lyon, ainsi que 15 autres services d’académie, le rectorat de Toulouse refuse toujours de nous transmettre l’inventaire demandé… depuis le mois d’août 2025.

https://www.mediacites.fr/complement-denquete/national/2026/04/27/le-bilan-des-inspections-lancees-dans-lenseignement-prive-apres-laffaire-betharram-se-fait-attendre/

Ces contrôles s’inscrivent dans le cadre d’un plan, inédit au niveau national, initié en réaction au scandale Notre‐Dame de Bétharram, du nom de cet établissement du Béarn où se sont déroulés, depuis les années 1950, parmi les plus nombreux faits de pédocriminalité (connus) de l’histoire de l’éducation française… sans que les pouvoirs publics n’y mettent fin.

« Il faut absolument tout faire pour …

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre

Dossier lié

Après Bétharram : l’enseignement privé dans le viseur de l’Education Nationale

19 articles
Après Bétharram : l’enseignement privé dans le viseur de l’Education Nationale

Publié le

Temps de lecture : 2 minutes

Favorite

Par Matthieu Slisse

1 / ?