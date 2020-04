Souffrance au travail, burn out en série et arrêts de travail en cascade. De septembre 2015 à mars 2019, le quotidien du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Vaulx‐en‐Velin a viré au cauchemar pour nombre de ses agents. En cause, selon les témoignages et informations recueillis par Mediacités : le management autoritaire de

Il vous reste 77% de cet article à découvrir ! Nous vous offrons un accès de 24h pour découvrir nos articles les plus récents Nous vous enverrons nos dernières enquêtes et des offres d’abonnement. Ou bien apprenez‐en plus sur Mediacités… Je suis curieux Si vous êtes déjà abonné, connectez‐vous. Mediacités c’est : Un site 100% indépendant (seuls nos lecteurs nous font vivre)

Chaque semaine de nouvelles enquêtes (et plus de 1 300 déjà publiées)

Des newsletters sur les municipales (Lille, Lyon, Nantes, Toulouse)

La participation aux enquêtes (idées de sujets, documents confidentiels, événements)

Le moyen de faire vivre une information libre et sans publicité

vous aussi, La curiosité est un beau défaut,vous aussi, adoptez Mediacités !